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"АвтоВАЗ" завершил перевод контролирующего предприятия в юрисдикцию РФ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Перевод контролирующего "АвтоВАЗ" совместного предприятия из голландской юрисдикции в российскую завершён. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца этого года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%).

Теперь 100% акции "АвтоВАЗа" переданы новой совместной компании - "Лада Авто Холдинг", имеющей юридический адрес в Москве.

В госкорпорации отметили, что французские партнёры из Renault полностью поддержали соответствующее решение.

Распределение долей в СП не изменилось: 32,3% - у "Ростеха", 66,7% - у Renault.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Лада Авто Холдинг" зарегистрировано в Москве в сентябре 2021 г. Уставный капитал компании составляет 16,472 млрд руб. Гендиректором СП является Андрей Шпак.

АвтоВАЗ

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