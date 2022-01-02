"Газпром" в 2021 году добыл 514,8 млрд куб. м газа

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2021 году добыл 514,8 млрд куб. м газа после 454,5 млрд куб. м в 2020 и 501,2 в 2019 году.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил: "В 2021 году мы добыли 514,8 млрд куб. м газа. Это лучший результат за последние 13 лет. И это плюс 62,2 млрд куб. м к показателю 2020 года. Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году".

Из его слов следует, что в декабре 2021 года "Газпром" добыл 47,3 млрд куб. м газа, что на 4,8% больше, чем в декабре 2020. Среднесуточная добыча газа в декабре 2021 составила 1523 млн куб. м.

По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы "Газпром" поставил 257,8 млрд куб. м газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 годом - на 31,9 млрд куб. м газа.

Миллер добавил: "Мы перевыполнили планы по реализации в 2021 году нашего главного социального проекта - развитие газификации российских регионов. Построили около 2,7 тыс. км газопроводов. Возможность подключения к газу получили жители 342 населенных пунктов по всей стране. Масштабная газификация продолжается. Планы-графики синхронизации работ на 2022 год между "Газпромом" и субъектами РФ подписаны".