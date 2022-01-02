Газпром в 2021 году экспортировал в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2021 году экспортировал в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа - на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году, заявил в воскресенье председатель правления концерна Алексей Миллер.

По его словам, в декабре 2021 года поставки упали на 33% по отношению к декабрю 2020 года - до 13,6 млрд куб. м. В ноябре и октябре снижение было на 25%, в сентябре на 12%.

"В страны дальнего зарубежья мы экспортировали 185,1 млрд куб. м газа - на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году. Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Отмечу, что закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители - Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%)", - сказал Миллер.

Глава "Газпрома" заявил, что значительную роль в обеспечении надежных поставок российского газа в Европу играют современные морские газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток". Поэтому особенно важно, что с 29 декабря прошлого года полностью готов к работе еще один морской газопровод - "Северный поток 2" с проектной мощностью 55 млрд куб. м газа в год.

Миллер отметил, что растет экспорт газа по газопроводу "Сила Сибири" в КНР. На протяжении 2021 года российская компания регулярно поставляла газ в Китай с превышением контрактных обязательств. С 1 января 2022 года "Газпром" вышел на новый уровень поставок, как это и предусмотрено долгосрочным двусторонним договором купли-продажи газа.