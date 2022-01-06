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На Лондонской бирже рухнули акции Kaspi.kz и Halyk bank

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - На фоне происходящих событий в Казахстане на Лондонской бирже (LSE) рухнули акции крупнейших по капитализации казахстанских компаний, сообщила Казахстанская Ассоциация миноритарных акционеров.

"Больше всех потерял Kaspi - более 30% за один торговый день 5 января 2022 года. Halyk bank подешевел почти на 20%", - говорится в сообщении ассоциации.

Ранее сообщалось, что ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Народный банк контролируют дочь и зять первого президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы через АО "Холдинговая группа "Алмэкс" (56,39%). Акции банка торгуются на Казахстанской фондовой бирже, GDR - на Лондонской фондовой бирже и казахстанской бирже AIX.

Kaspi.kz оперирует тремя платформами - маркетплейс, финтех-платформа и система платежей. Акционерами компании являются фонды Baring Vostok - 30%, Вячеслав Ким - 24%, Михаил Ломтадзе - 23%, менеджмент - 3%, free float - 20%.

По данным Нацбанка Казахстана, Народный банк на 1 декабря 2021 года занял 1-е место по объему активов среди 22 банков страны.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 06 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Лондонская биржа Kaspi.kz Halyk bank

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