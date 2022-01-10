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Группа "Черкизово" разместила 2,8% акций для выкупа "Тамбовской индейки"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово" разместила 1,175 млн новых акций (2,9% от существующего или 2,8% от увеличенного капитала) на 3,598 млрд рублей, следует из сообщения компании.

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Новые акции выкупила структура группы - ООО "АПК "Михайловский".

Предполагается, что затем эти акции будут переданы Grupo Fuertes в обмен на ее долю в совместном предприятии "Тамбовская индейка" (50%). В настоящее время доля испанской компании в уставном капитале ПАО "Группа Черкизово" составляет 8,58%.

Цена размещения новых акций была установлена на уровне 3,063 тыс. рублей за бумагу.

Объем допэмиссии составлял 10 млн 261,753 тыс. акций (25% от существующего капитала). Таким образом, компания разместила около 11,5% от объема допэмиссии.

Консолидация 100% "Тамбовской индейки" позволит "Черкизово" упростить управление активом и упрочить позиции на растущем российском рынке индейки, сообщала ранее компания.

Совместное предприятие "Тамбовская индейка" было создано группой "Черкизово" и Grupo Fuertes на паритетной основе в 2012 году. Его первая очередь была запущена в 2015 году, а с 2017 года начался выпуск продукции под брендом "Пава-Пава", ассортимент которого включает охлажденное нарезанное мясо и полуфабрикаты с натуральными специями.

Группа "Черкизово" является крупным производителем свинины, мяса курицы и индейки, а также продуктов мясопереработки.

Черкизово Тамбовская индейка

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