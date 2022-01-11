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Bonum передал по РЕПО часть акций Segezha, снизив прямое владение до 4,8%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Доля инвесткомпании Bonum Capital Мурата Алиева в Segezha Group снизилась до 4,79% с 8,7%, сообщила в понедельник Segezha. Пакет сократился 30 декабря, на следующий день после закрытия сделки по продаже Bonum 8,7% в капитале Segezha за $150 млн.

В понедельник в Segezha отказались комментировать действия миноритария.

Во вторник "Интерфаксу" в Bonum объяснили, что часть пакета была размещена по договорам РЕПО.

"Доля Bonum будет меняться в зависимости от сделок РЕПО, что будет отражено в соответствующих раскрытиях в будущем", - сказал представитель инвесткомпании.

Продажа части доли АФК "Система" в Segezha структуре Алиева - часть более масштабной сделки по приобретению Segezha у Bonum 100% доли в уставном капитале ООО "Интер Форест Рус" (объединяет лесопромышленные активы в Иркутской области и Красноярском крае). "Система" обязалась продать акции Segezha на $150 млн, при этом точный размер пакета, отчуждаемого в адрес Bonum, должен был быть определен на дату закрытия сделки исходя из курса доллара США к рублю РФ и средневзвешенной биржевой цены одной акции Segezha за шесть месяцев, предшествующих дате заключения соглашения о сделке. О завершении приобретения "Интер Фореста" Segezha сообщила 21 декабря.

Исходя из объявленного 29 декабря объема проданного пакета (8,7%), в рамках сделки Bonum и АФК цена одной акции Segezha составила чуть больше $0,1 или около 8 рублей. При этом на 29 декабря акции Segezha торговали почти на уровне 11 рублей за бумагу.

После закрытия сделки с Bonum пакет "Системы" в Segezha составил 62,2%. В апреле Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании. Суммарная доля членов совета директоров и правления в компании - 3,73%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

Bonum Capital Segezha Group Мурат Алиев Ровшан Алиев Михаил Шамолин Интер Форест Рус

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