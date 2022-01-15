Оператор платного обхода Одинцова с 15 января повысил тарифы за проезд

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - АО "Новое качество дорог" (структура УК "Лидер") с 15 января частично повысило тарифы на проезд по платной дороге "Северный обход Одинцова".

Компания ранее сообщала, что с указанной даты будут повышены тарифы на оплату проезда наличными, банковской картой и транспондерами сторонних эмитентов через пункт взимания платы (ПВП) на 6,9 км дороги.

Стоимость проезда в сторону Москвы и из города днем в рабочие дни для легковых автомобилей выросла с 200 рублей до 250 рублей, для среднегабаритных фургонов - с 300 рублей до 375 рублей, для двухосных грузовиков и автобусов - с 400 рублей до 500 рублей. Для грузовиков и автобусов с большим количеством осей, а также легковых машин и фургонов с прицепом высотой от 2,6 м проезд подорожал с 640 рублей до 800 рублей.

Обновленные тарифы действуют в рабочие дни при проезде в сторону области с 22:00 до 1:00, а также с 13:00 до 1:00 - в сторону Москвы. Аналогично выросла цена проезда в оба направления с 5:00 до 1:00 по выходным и в праздники.

Для пользователей транспондера АО "Главная Дорога" сохранены условия акционной программы скидок. На транспондеры других эмитентов условия акционной программы не распространяются.

Скоростная дорога в обход Одинцова протяженностью 18,5 км была принята в эксплуатацию в конце 2013 года. Магистраль является одним из первых инфраструктурных проектов федерального уровня, который реализуется в рамках концессионного соглашения. Концедентом в проекте выступает госкомпания "Автодор", концессионером - АО "Главная дорога". Объем инвестиций в создание дороги, как сообщалось, превысил 25 млрд рублей, объем частных инвестиций концессионер оценивал в более 14 млрд рублей. С января 2014 года дорога эксплуатируется в платном режиме.