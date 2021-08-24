Экодук открыли под Северо-Восточной хордой в Москве

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Специализированный тоннель для животных – экодук – открыт под Северо-Восточной хордой (СВХ) в районе национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщил журналистам во вторник глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Под основным ходом Северо-Восточной хорды построен экодук для животных, который послужит альтернативным природным переходом между двумя частями национального парка "Лосиный остров". Этот очень важный для экологии города объект, сооруженный в ходе строительства участка Северо-Восточной хорды", - сказал Загрутдинов.

Он пояснил, что этот 50-метровый экодук стал продолжением существующей тропы для перехода животных, которая проходит железнодорожными путями.

Экодук – мост или тоннель, служащий для перехода животными через автотрассы или железнодорожные пути. Эти сооружения позволяют сохранить единство среды обитания животных и снижают вероятность появления животных на трассах.

Первый в России экодук был открыт в сентябре 2016 года на 170-м км трассы М-3 "Украина" в Калужской области.

В декабре 2019 года Минстрой РФ установил правила проектирования биопереходов (экодуков) на автодорогах для безопасного перемещения диких животных. Отмечалось, что сводом правил предусмотрено устройство биопереходов мостового или тоннельного типов для всех видов фауны, озеленение с учетом природных особенностей застраиваемой территории и проживающей на ней фауны и установка специальных ограждений на этих территориях. Документ был согласован с профильными ведомствами и госкомпаниями – Минтранспорта, ОАО "РЖД", ГК "Автодор".