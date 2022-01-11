Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 436 812+3 281 475

"Автодор" начал взимать плату на реконструированном участке трассы М1 в Подмосковье

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Автодор" с 11 января ввел платный проезд на реконструированном участке 33-66 км автотрассы М1 в Московской области, сообщила госкомпания.

Стоимость проезда для легкового автомобиля с понедельника по четверг составляет 100 руб., с пятницы по воскресенье и в праздничные дни - 120 руб. Для грузового транспорта - 330 руб. вне зависимости от дня недели.

"Те, кто совершает частые и регулярные поездки по М1, могут оформить абонемент на 90 дней. Это позволит экономить на проезде до 30% в пересчете на одну поездку. Для водителей легкового транспорта абонемент на 15 поездок обойдется в 1,44 тыс. руб., абонемент на 50 поездок - 3,5 тыс. руб.", - говорится в пресс-релизе госкомпании.

Платность на участке 33-84 км автотрассы М1 была утверждена правительством в сентябре 2021 г., однако технически плата с того времени не взималась.

Строительством и реконструкцией 50-километрового участка М1 занималось ПАО "Мостотрест", реорганизованное в 2020 г. Участок асфальтобетонной дороги первой технической категории (IБ) имеет от 6 до 8 полос движения, 7 транспортных развязок в разных уровнях, 21 мостовое сооружение и 13 пешеходных переходов. Стоимость работ по контракту, полученному "Мостотрестом" летом 2019 г., составила около 31 млрд руб. Договор не предполагал оперирования.

Пункт взимания платы на М1 расположен близ города Голицыно Одинцовского района Подмосковья, на 46 км трассы. Он включает 17 шлюзов, в том числе 7 реверсивных.

Участок 33-84 км на М1 стал вторым платным участком в составе автотрассы по минскому направлению. Первым был платный 18,5-километровый Северный обход Одинцова, которым оперирует структура УК "Лидер" - АО "Новое качество дорог".

Автодор Московская область

Новости по теме

Новости

Правозащитница сообщила о двух суицидах в московском СИЗО "Медведь"

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Кремль подтвердил решение Путина об индексации пенсий по реальной инфляции

Песков не увидел связи отъезда Шендеровича с его статусом иноагента

Песков не увидел связи отъезда Шендеровича с его статусом иноагента
Пандемия коронавируса

Эффективность вакцины для подростков "Спутник М" оценили в 93%

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения COVID-19

EMA дало положительное заключение на процедуру клинических исследований "Спутника V"

Пандемия коронавируса

В Центре Гамалеи спрогнозировали вспышку "омикрона" в РФ к началу февраля

Суд Кипра арестовал 40% "префов" "Мечела" и часть активов по иску миноритария

Что случилось этой ночью: вторник, 11 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });