"Автодор" начал взимать плату на реконструированном участке трассы М1 в Подмосковье

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Автодор" с 11 января ввел платный проезд на реконструированном участке 33-66 км автотрассы М1 в Московской области, сообщила госкомпания.

Стоимость проезда для легкового автомобиля с понедельника по четверг составляет 100 руб., с пятницы по воскресенье и в праздничные дни - 120 руб. Для грузового транспорта - 330 руб. вне зависимости от дня недели.

"Те, кто совершает частые и регулярные поездки по М1, могут оформить абонемент на 90 дней. Это позволит экономить на проезде до 30% в пересчете на одну поездку. Для водителей легкового транспорта абонемент на 15 поездок обойдется в 1,44 тыс. руб., абонемент на 50 поездок - 3,5 тыс. руб.", - говорится в пресс-релизе госкомпании.

Платность на участке 33-84 км автотрассы М1 была утверждена правительством в сентябре 2021 г., однако технически плата с того времени не взималась.

Строительством и реконструкцией 50-километрового участка М1 занималось ПАО "Мостотрест", реорганизованное в 2020 г. Участок асфальтобетонной дороги первой технической категории (IБ) имеет от 6 до 8 полос движения, 7 транспортных развязок в разных уровнях, 21 мостовое сооружение и 13 пешеходных переходов. Стоимость работ по контракту, полученному "Мостотрестом" летом 2019 г., составила около 31 млрд руб. Договор не предполагал оперирования.

Пункт взимания платы на М1 расположен близ города Голицыно Одинцовского района Подмосковья, на 46 км трассы. Он включает 17 шлюзов, в том числе 7 реверсивных.

Участок 33-84 км на М1 стал вторым платным участком в составе автотрассы по минскому направлению. Первым был платный 18,5-километровый Северный обход Одинцова, которым оперирует структура УК "Лидер" - АО "Новое качество дорог".