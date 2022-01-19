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"Росатом" может разместить евробонды на $1 млрд для финансирования проекта АЭС в Турции

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" может разместить евробонды на $1 млрд для финансирования строительства АЭС "Аккую" в Турции, говорится в презентации компании в рамках недели "Росатома" на выставке "Экспо-2020".

В 2021 г. стало известно, что Россия и Турция обсуждают привлечение финансирования в проект АЭС "Аккую".

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Структуры "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале проектной компании "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС - около $22 млрд.

В апреле 2019 г. президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня заявил, что для реализации проекта "Аккую" нужно дополнительное финансирование, потенциальные турецкие инвесторы есть.

За прошедшие два года "Росатом" привлек на проект АЭС "Аккую" кредиты банка "Открытие" до $500 млн, Совкомбанка - до $300 млн и Сбербанка - до $400 млн (в конце прошлого года сообщалось также, что Сбербанк выделит "Аккую Нуклеар" еще $800 млн на строительство станции).

Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача этого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год., когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок №2 АЭС состоялась в конце июня 2020 г. Старт началу строительства блока №3 был дан 10 марта 2021 года.

Росатом Турция Аккую

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