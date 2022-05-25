ФАС прекратила в отношении "Яндекса" дело о "колдунщиках"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после заключения мирового соглашения с "Яндексом" официально прекратило дело о "колдунщиках", говорится в сообщении регулятора.

"Яндекс", ФАС и заявители по делу заключили мировое соглашение в конце января 2022 года. Соглашение утвердил Арбитражный суд Москвы.

Регулятор указывает, что рассмотрение дела было приостановлено из-за того, что определение Арбитражного суда Москвы было обжаловано компанией ООО "Кассир.ру", которая не выступала заявителем по делу.

"При утверждении мирового соглашения Арбитражный суд Москвы установил, что заключённое соглашение не нарушает права и законные интересы лиц, не являющихся его подписантами", - напоминают в ФАС.

"Яндекс" в рамках мировой договорился выплатить 1,5 млрд руб. в некоммерческую организацию "Российский фонд развития информационных технологий" - оператору господдержки разработки и внедрения цифровых решений в РФ.

Интернет-компания также разработала политику партнерской интеграции со своим поиском и заключил допсоглашение к действующим договорам с входящими в портфель интернет-группы проектами ("Кинопоиск", "Вертикали", "Медиасервисы") об использовании "колдунщиков" в соответствии с этой политикой.

"Яндекс" будет обязан выполнять партнерское соглашение в течение четырех лет.

В январе российский интернет-гигант договорился о мировой с компаниями, которые в 2020 году пожаловались в ФАС на злоупотребление "Яндексом" доминирующим положением в поисковой выдаче. Соглашение было заключено с Avito, Wildberries, Profi.ru, 2ГИС и другими игрокам на рынке. Позже мировое соглашение утвердил Арбитражный суд Москвы.

Разбирательства по делу "колдунщиков"

Летом 2020 года Avito, "Дром", Cian.ru, Ivi, Profi.ru, 2ГИС и другие сервисы направили в ФАС жалобу на злоупотребление доминирующим положением "Яндекса" в поисковой выдаче компании. По их мнению, "Яндекс" уводит пользователей на собственные сервисы интернет-компании, не допуская сервисы к использованию инструмента. В связи с этим компании теряют трафик и вынуждены больше тратить на продвижение собственных сервисов, указывали пожаловавшиеся компании.

ФАС возбудило дело в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства. "Яндекс" до 1 апреля 2021 года должен был прекратить преимущественное продвижение собственных сервисов в поисковой выдаче при помощи "колдунщиков".

"Колдунщики" - это элементы поисковой выдачи, которые предлагают пользователю ответ на его запрос прямо на странице с результатами поиска (в данном случае - на собственных сервисах "Яндекса"). Например, при поиске автомобиля в выдаче появятся карточки машин с сервиса "Яндекс. Авто".