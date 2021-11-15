"Русагро" увеличила чистую квартальную прибыль в три раза

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В в III квартале 2021 года чистая прибыль группы "Русагро" по МСФО выросла в три раза (на 200%) пв годовом измерении, до 17,822 млрд рублей.

EBITDA повысилась на 4%, до 8,603 млрд рублей. Рентабельность EBITDA снизилась до 16% с 23% в III квартале 2020 года, сообщила компания.

Валовая прибыль "Русагро" увеличилась вдвое (на 101%), до 20,506 млрд рублей, валовая маржа - до 39% с 28% годом ранее.

Выручка группы выросла на 45%, до 53,204 млрд рублей.

Чистая прибыль группы за девять месяцев выросла в 2,2 раза, до 35,4 млрд рублей.

Выручка за этот период составила 157,576 млрд рублей (рост на 45%), скорректированный показатель EBITDA - 30,722 млрд рублей (рост на 52%), рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сохранилась на уровне 19%.

Чистый долг на 30 сентября 2021 года составил 69,452 млрд рублей, соотношение чистый долг/скорректированный показатель EBITDA - 1,63x.

Группа "Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам первого полугодия выручка группы выросла на 45%, до 104,37 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 81%, до 17,6 млрд рублей.

Основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича.