Глава "Молдовагаз" назвал способ урегулирования "газовых кризисов"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что во избежание "газовых кризисов" необходимо повышать тариф на газ для потребителей.

"Хотелось бы еще раз объяснить одну очень простую вещь: сегодня АО "Молдовагаз" покупает у поставщика природный газ по 647 долларов США за тысячу кубометров, а продает потребителям (в том числе, промышленным) по 430. Конечно, формула исчисления тарифа сложнее, но суть ситуации выражена верно - предприятие вынужденно работает в убыток", - написал Чебан в четверг в своем телеграм-канале.

По его словам, с самого начала своего мандата на посту главы правления АО "Молдовагаз" он исходит из того, что "для преодоления проблемы необходимо искать исключительно коммерческие решения".

"Таким решением мне видится обращение к регулятору (НАРЭ) с просьбой пересмотреть тариф в соответствии с реальной стоимостью природного газа на рынке", - подчеркнул Чебан.

Он не уточнил, о каком повышении идет речь, а также, когда "Молдовагаз" обратится в НАРЭ (Национальное агентство по регулированию энергетики - ИФ).

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что при сохранении нынешней цены за газ необходимо будет повысить тариф на 30-35% - с нынешних 11,08 лея за кубический метр газа до 14,7 лея (с 0,55 до 0,8 цента). Тариф на газ может вырасти с 1 февраля.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. Согласно договору, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Однако, этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, обговоренной в контракте. В ноябре 2021 г. она составляла $450 за 1000 куб. метров, в декабре - $550, а в январе - $647 за 1000 куб. метров.

По состоянию на 20 января, "Молдовагаз" заплатил $38 млн из необходимого авансового платежа в $63 млн. На этой неделе "Газпром" отказался предоставить "Молдовагаз" отсрочку по выплате аванса до 31 января. В четверг парламент Молдавии объявил о введении в стране чрезвычайного положения, чтобы правительство могло использовать дополнительные рычаги для оказания помощи "Молдовагаз" с целью оплаты аванса в полном размере.