Минпромторг заявил о праве бизнеса решать, продавать ли "еду эконом-класса"

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Понятие "еда эконом-класса", которое в последнее время появилось на продовольственном рынке РФ, не определено, решение о реализации такой продукции принимают сами бизнесмены. Об этом заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга, комментируя обращение Минсельхоза поддержать инициативу Картофельного союза о включении в продажу мелкого картофеля (калибр 35-55 мм). Эта продукция получила неофициальное название "картофель эконом-класса".

Как сообщалось, Картофельный союз предложил ввести в оборот торговых сетей картофель размером 35-55 мм и готов фасовать его по 2,5-3 кг в сетке. Такая продукция, считают в Союзе, будет для потребителей на 15-20% дешевле.

"Этот вопрос сейчас нормативно не регулируется. Понятие "еда эконом-класса" не детерминировано. В торговле присутствует широкий ассортимент товаров. Сбытовая стратегия формируется предпринимателями самостоятельно под влиянием потребительских предпочтений", - заявили в Минпромторге.

В то же время Плодоовощной союз, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что вслед за картофелем в торговле могут появиться огурцы эконом-класса, заявил, что не обсуждал с представителями сетей возможность поставок огурцов первого сорта и не собирается это делать.

"Как правило, доля такой продукции в современных предприятиях около 10%, поэтому некорректно говорить о ее массовых поставках", - заявил "Интерфаксу" глава Союза Михаил Глушков, уточнив при этом, что "огурцы первого сорта в настоящее время поставляются в основном по оптовым каналам, минуя сетевой ритейл, хотя они не отличаются по качеству, вкусу и полезности".

При этом Союз готовит ряд инициатив, направленных на развитие взаимовыгодного сотрудничества с сетевым ритейлом и недопущение необоснованного роста цен. Речь идет об уточнении требований к овощной продукции, условиях поставок, размерах штрафов и прочих рабочих моментах.

"Это является нормальным рабочим процессом. При этом союз имеет заключенный меморандум о сотрудничестве с АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли - ИФ) и решает все эти вопросы в рамках саморегулирования", - заявил глава Союза.

"В настоящее время планируется очередной раунд переговоров по обсуждению возможных решений вопроса по недопущению необоснованного роста цен, а также снижения издержек обеих сторон: и ритейла, и сельхозпроизводителей", - добавил Глушков.