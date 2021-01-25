Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 25.01В России 3 738 690+19 290В мире 99 194 405+447 423

Минпромторг заявил о праве бизнеса решать, продавать ли "еду эконом-класса"

Минпромторг заявил о праве бизнеса решать, продавать ли "еду эконом-класса"
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Понятие "еда эконом-класса", которое в последнее время появилось на продовольственном рынке РФ, не определено, решение о реализации такой продукции принимают сами бизнесмены. Об этом заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга, комментируя обращение Минсельхоза поддержать инициативу Картофельного союза о включении в продажу мелкого картофеля (калибр 35-55 мм). Эта продукция получила неофициальное название "картофель эконом-класса".

Как сообщалось, Картофельный союз предложил ввести в оборот торговых сетей картофель размером 35-55 мм и готов фасовать его по 2,5-3 кг в сетке. Такая продукция, считают в Союзе, будет для потребителей на 15-20% дешевле.

"Этот вопрос сейчас нормативно не регулируется. Понятие "еда эконом-класса" не детерминировано. В торговле присутствует широкий ассортимент товаров. Сбытовая стратегия формируется предпринимателями самостоятельно под влиянием потребительских предпочтений", - заявили в Минпромторге.

В то же время Плодоовощной союз, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что вслед за картофелем в торговле могут появиться огурцы эконом-класса, заявил, что не обсуждал с представителями сетей возможность поставок огурцов первого сорта и не собирается это делать.

"Как правило, доля такой продукции в современных предприятиях около 10%, поэтому некорректно говорить о ее массовых поставках", - заявил "Интерфаксу" глава Союза Михаил Глушков, уточнив при этом, что "огурцы первого сорта в настоящее время поставляются в основном по оптовым каналам, минуя сетевой ритейл, хотя они не отличаются по качеству, вкусу и полезности".

При этом Союз готовит ряд инициатив, направленных на развитие взаимовыгодного сотрудничества с сетевым ритейлом и недопущение необоснованного роста цен. Речь идет об уточнении требований к овощной продукции, условиях поставок, размерах штрафов и прочих рабочих моментах.

"Это является нормальным рабочим процессом. При этом союз имеет заключенный меморандум о сотрудничестве с АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли - ИФ) и решает все эти вопросы в рамках саморегулирования", - заявил глава Союза.

"В настоящее время планируется очередной раунд переговоров по обсуждению возможных решений вопроса по недопущению необоснованного роста цен, а также снижения издержек обеих сторон: и ритейла, и сельхозпроизводителей", - добавил Глушков.

Минпромторг Минсельхоз Картофельный союз Плодоовощной союз

Новости

Суд арестовал обвиняемого в нападении на инспекторов ДПС в Петербурге

Путин осудил незаконные митинги как средство реализации политических амбиций

Путин осудил незаконные митинги как средство реализации политических амбиций

Путин заявил, что не против заняться виноделием

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит

РФ завершит создание самолета МС-21, несмотря на санкции

Путин заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки в РФ

Путин заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки в РФ
Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о спаде пандемии в Москве

Россия заявила США протест в связи с сообщением посольства об акциях 23 января

Россия заявила США протест в связи с сообщением посольства об акциях 23 января

S7 запустит онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов

S7 запустит онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов

"Роскосмос" подтвердил выход из лунного проекта Gateway

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');