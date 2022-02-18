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Банк России в январе вновь сократил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в январе сократил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, следует из его данных. Это соответствует нескольким тоннам драгметалла, формат данных ЦБ не позволяет дать более точную оценку.

По состоянию на 1 февраля объем запасов монетарного золота в составе международных резервов России составил 73,9 млн унций (около 2 299 тонн). На начало года этот показатель составлял 74 млн унций (около 2 302 тонн). Снижение было незначительным, на десятую долю процента.

Стоимость золота в резервах, как следует из материалов ЦБ, за месяц сократилась на 0,6%, до $132,3 млрд. Это 21% совокупного объема резервов России.

ЦБ активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. Однако весной 2020 года он объявил, что приостанавливает закупку драгметалла - и действительно, с тех пор динамика объема золота в резервах была незначительной. Сокращение объема золота в российских резервах часто бывает связано с выпуском золотых монет.

Банк России

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