В Минпромторге отреагировали на претензии ЕС по поводу экспорта леса из РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия не вводила полный запрет на вывоз древесины, ограничения направлены на обеление отрасли и развитие переработки, а сокращение пунктов пропуска вывоза пиломатериалов необходимо для проведения модернизации, прокомментировали "Интерфаксу" в Минпромторге претензии со стороны Евросоюза, на прошлой неделе запросившего в ВТО консультации по поводу введенных РФ с 1 января 2022 года мер по ограничению экспорта леса.

"Нужно отметить, что мы не запрещаем вывоз древесины, а лишь вводим ограничения на него. В первую очередь это решение связано с нынешней ситуацией в России в области лесозаготовки и вывоза древесины - сейчас речь идет о противодействии незаконной вырубке и контрабанде лесоматериалов", - заявили в пресс-службе министерства, приведя данные Рослесхоза за 2020 год о выявлении в России 15,3 тыс. фактов незаконной вырубки общим объемом 1,1 млн куб м.

"С другой стороны, мы хотим стимулировать отрасль глубокой переработки древесины на территории собственной страны, в связи с чем с 1 января 2022 года были отменены тарифные квоты на вывоз хвойных пород древесины, что также позволит снизить объемы вывоза необработанной древесины", - отметили в Минпромторге.

В этих же целях, а также для модернизации таможенных пунктов, как заявляют в министерстве, было сокращено число пунктов пропуска российских лесоматериалов на экспорт.

"Необработанные или грубо обработанные ценные лиственные и хвойные породы дерева могут вывозиться теперь только через два пункта пропуска (один на границе с Финляндией - Люття, другой - с Северной Кореей - Хасан); оптимизировано также количество пунктов пропуска, через которые вывозятся пиломатериалы (планируется оставить 69 из 97 таких пунктов) - в частности, претензии ЕС касаются этого решения. Однако стоит напомнить, что это необходимо для эффективной модернизации пунктов пропуска, которая, в свою очередь улучшит контроль за вывозом лесоматериалов", - сообщили в Минпромторге.

В ведомстве также отметили, что РФ пришлось отказаться от упрощенного режима таможенного декларирования древесины, которым пользовались недобросовестные операторы.

"Как видно, все эти меры направлены исключительно на развитие лесопромышленного комплекса Российской Федерации и борьбу с контрабандой одного из ценнейших ресурсов страны - леса", - резюмировали в министерстве.

Претензии ЕС по экспорту российского леса

ЕС в пятницу заявил, что считает российские меры регулирования экспорта леса противоречащими обязательствам России, принятым при присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО). ЕС оспаривает сокращение пунктов пропуска, через которые разрешено вывозить лесоматериалы, а также отдельные меры тарифного регулирования экспорта (со 2 января в РФ были значительно повышены вывозные пошлины на так называемые товары прикрытия, под видом которых может экспортироваться необработанный лес - грубообработанную древесину с влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см).

"Российские ограничения наносят большой ущерб деревообрабатывающей промышленности ЕС, которая зависит от экспорта из России, и создают значительную неопределенность на мировом рынке древесины", - отмечалось в сообщении Еврокомиссии.

Минэкономразвития в пятницу сообщило, что намерено в рамках консультаций в ВТО представить ЕС доказательства необоснованности этих претензий. "Надеемся, что наши разъяснения убедят Еврокомиссию в том, что претензии ЕС не обоснованы, а меры России соответствуют правилам ВТО" - заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев "Интерфаксу".