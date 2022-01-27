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Рынок акций РФ отскочил вверх после утренней просадки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ отскочил вверх на фоне улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (цена нефти Brent превысила $90 за баррель) и локального ослабления геополитических рисков после утренней просадки на новостях от Федрезерва США; индекс МосБиржи отскочил выше рубежа 3400 пунктов, хотя утром индекс локально падал ниже 3280 пунктов.

К 11:30 индекс МосБиржи составил 3408,27 пункта (+1,5%), индекс РТС вырос до 1365,67 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже повысились в пределах 3,4%.

Доллар упал до 78,6 рубля (-0,82 рубля), нефть Brent выросла до $90,02 за баррель (+0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+3,4%), акции "Газпрома" (+2,5%), "Газпром нефти" (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), "Московской биржи" (+2%), Сбербанка (+2% и +1,9% "префы"), ВТБ (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,8%), "ММК" (+1,8%), "НЛМК" (+1,7%), "РусГидро" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), "Татнефти" (+1,4%), "Роснефти" (+1,3%), "Норникеля" (+1,3%), "МТС" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "Северстали" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "Магнита" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%).

Подешевели акции Polymetal (-3,2%), ПАО "Полюс" (-1,9%).

рынок акций курсы валют рубль доллар

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