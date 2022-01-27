Рубль вечером продолжает уверенно корректироваться вверх к доллару и евро

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно дешевеют на Московской бирже в четверг вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после обвала накануне и благодаря небольшому снижению внешнеполитической напряженности.

Курс доллара США составил 77,67 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 1,75 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,64 руб./EUR1, подешевев на 2,77 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,2 рубля - до 81,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро на вечерних торгах, корректируясь вверх после сильного падения накануне. Инвесторы закрывают позиции и фиксируют прибыль на фоне некоторого ослабления информационного фона, связанного с геополитикой.

Поддержку рублю также оказывают дорогая нефть, а заметная разница в темпах укрепления рубля к евро по сравнению с долларом обусловлена резким ростом американской валюты на рынке Forex после завершившегося накануне двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Гарантии безопасности

Накануне поздно вечером стало известно, что Россия получила письменные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности от США и НАТО. В четверг инвесторы позитивно оценили заявления представителей МИД РФ о невозможности войны между Россией и Украиной.

"Сегодня НАТО передала наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с Соединенными Штатами", - сказал в среду журналистам в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Переданный нами документ включает опасения США и их союзников и партнеров относительно действий России, которые подрывают безопасность, оценку по существу тем, вызывающих обеспокоенность у России, и наши собственные идеи в областях, где мы бы смогли найти общие точки соприкосновения", - сообщил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен в Госдепартаменте.

Факт передачи ответа НАТО в письменной форме на предложения РФ по безопасности является демонстрацией серьезного отношения к нынешней обстановке со стороны Североатлантического альянса, в свою очередь, заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Письменный ответ НАТО на российские инициативы подчеркивает серьезность и ответственность, с которой идет работа с нынешней ситуацией", - написал он в твиттере.

В ответе США по гарантиям безопасности есть позитивные моменты для серьезного диалога, но нет реакции на главный вопрос России, заявил глава МИД РФ Лавров журналистам. Он напомнил, что главным вопросом является позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.

Президент РФ Владимир Путин получил ответ американской стороны и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности, но понадобится время на анализ этого документа, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам. Москва не будет затягивать с ответом, но его форма и степень публичности пока не определены, сказал Песков.

В Кремле на данном этапе не стали комментировать, есть ли позитивные моменты в ответе США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

Президенты России Путин и США Байден сами определят, нужен ли их контакт после переговоров, которые, как ожидается, пройдут на другом уровне, также заявил Песков. Ясности по дате возможной встрече госсекретаря США Блинкена и главы МИД РФ Лаврова пока нет, добавил он.

В Москве рассчитывают, что на предстоящей встрече в нормандском формате через две недели в Берлине удастся найти развязки накопившихся проблем в украинском урегулировании и продвинуться вперед, между тем заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Зайцев.

На линии соприкосновения в Донбассе наблюдается некоторое затишье, сообщил Зайцев. Даже мысль о войне между Украиной и Россией неприемлема, подчеркнул он.

Решение ФРС по ставке

Американский центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду, и заявил, что планирует свернуть программу выкупа активов в марте.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступавший по итогам заседания, заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) намереваются повысить ставку уже в марте. Он также дал понять, что ФРС, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.

"Это будет год, в течение которого мы будем устойчиво уходить от высоко стимулирующей монетарной политики, использовавшейся для преодоления экономических последствий пандемии", - сказал Пауэлл, добавив, что экономика США больше не нуждается в столь крупной поддержке от ФРС.

В своем выступлении Пауэлл также подчеркнул, что ожидает замедления инфляции в США в течение текущего года.

Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, максимально за пять кварталов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 5,5%. В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 30 тыс. - до 260 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 290 тыс., а не 286 тыс. как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 265 тыс. с уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg. Респонденты Trading Economics прогнозировали снижение до 260 тыс.

Это первое снижение количества заявок за последний месяц. Оно обусловлено, в том числе, ослаблением негативного влияния со стороны распространения нового штамма "омикрон", пишет MarketWatch.

Цены на нефть

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг после уверенного роста накануне, когда котировки обновили 7-летние максимумы.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подешевели на 0,12% - до $89,85 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,08% - до $87,28 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 2%.

Нефть поддерживают опасения по поводу роста напряженности на границе между Россией и Украиной, а также данные о сокращении запасов топлива на американском терминале в Кушинге.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,38 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов только на 1 млн баррелей.

Тем временем на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, объем запасов на прошлой неделе упал на 1,8 млн баррелей и достиг минимума для этого времени года за последние десять лет.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, рубль большую часть недели смотрелся слабее других ключевых валют развивающихся стран ввиду заметного роста странового риска (5-летний CDS на Россию поднимался выше 250 пунктов) и ощутимых продаж на глобальных фондовых рынках из-за опасений инвесторов о жесткой риторике ФРС по ДКП (что в целом было оправдано: регулятор отметил, что программа стимулирования будет сворачиваться большими темпами с февраля и, как следствие, ставка может быть повышена уже на ближайшем заседании 15-16 марта), ввиду чего доллар поднимался к 80,5 руб./$1.

"Локальную поддержку национальной валюте оказывали решение ЦБ об остановке ежедневного выкупа валюты по бюджетному правилу, а также нефть Brent, уже перевалившая за $90 за баррель. После выхода в моменте стоимости доллара за 80 руб./$1 рубль активно приступил к сбрасыванию перепроданности, поддерживаемый как нефтью, так и заметным снижением CDS (до 210 пунктов). Как мы и ожидали, неделю пара "доллар-рубль" завершает в диапазоне 76,5-78 руб./$1, что в целом также выглядит неоправданно для курса американской валюты. Отметим, что глобально, с начала января, спред инфляции России и США демонстрирует ощутимое расхождение с парой доллар-рубль, что в целом, также дает сигнал о возможном продолжении сбрасывания накопленной перепроданности национальной валюты. Количественная картина также открывает потенциал для роста рубля", - отмечает Жильников.

"На валютной секции Московской биржи рубль смог существенно укрепиться. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился более чем на 2%, торгуясь в районе 77,7 рубля, евро упал на 3%, отступив ниже 87 рублей. Снижение геополитических рисков сместило фокус инвесторов на фундаментальную недооценность рубля, что и привело к резкому восстановлению национальной валюты. В случае дальнейшего снижения геополитической напряженности рубль продолжит укрепляться, в результате чего пара "доллар-рубль" может отступить к фундаментально более обоснованным уровням - району 73-75 рублей. Отметим, что при таком развитии сценария национальная валюта будет достаточно спокойно реагировать на ухудшение внешних факторов", - говорит главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 января на 0,33 копейки, до 78,947 руб./$1, и уменьшил курс евро на 68,31 копейки, до 88,468 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в четверг на 38,98 копейки по отношению к среде и составил 78,5915 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 78 копеек и составил 78,5072 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 852,086 млн, из которых $1 млрд 371,568 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 480,518 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 74,55 копейки, до 88,3637 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился к 19:00 на 1,6444 копейки и составил 87,8794 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR786,06 млн, из которых EUR288,122 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR497,938 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного подросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 8,8% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась также на 1 б.п. - до 9,13% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 б.п. - до 10,08% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 10,2% годовых.