ФАС предложила продавать на бирже часть древесины от приоритетных инвестпроектов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Лесопереработчиков могут обязать при реализации приоритетных инвестпроектов (ПИП) в РФ продавать часть лесоматериалов на бирже, аналогичные требования могут появиться в отношении компаний, выигравших аукцион на получения государственного или муниципального участка в аренду, следует из подготовленного ФАС РФ проекта "дорожной карты" развития биржевой торговли на 2022-2025 гг.

На биржу с инвестициями и госарендой

К III кварталу этого года предполагается принять изменения в положение о подготовке и утверждении перечня ПИП в области освоения лесов (утверждено постановлением №190 от 2018 г.) "в части установления обязанности инвестора в течение срока реализации проекта реализовывать часть производимой лесопродукции на биржевых торгах", говорится в проекте документа (есть в распоряжении "Интерфакса").

К критериям оценки таких инвестпроектов ФАС предлагает добавить показатель "доля реализации готовой продукции на организованных торгах".

В настоящее время обязанность продавать древесину только на организованных биржевых торгах введена только в отношении государственных или муниципальных подведомственных учреждений (бывшие лесхозы). Эта норма начала действовать с 1 января 2022 года и не затрагивает продажи древесины населению, а также не относится к частным компаниям.

Изменения в правила лесопромышленных ПИП будут направлены на "развитие ликвидных биржевых торгов лесоматериалами, повышение эффективности государственного контроля за реализацией инвестиционных проектов в области освоения лесов", отмечается в проекте подготовленной ФАС "дорожной карты".

Позднее на год, к III кварталу 2023 года, планируется подготовить правительственный акт о продаже на бирже части лесоматериалов с государственных или муниципальных лесных участков, полученных лесопромышленными компаниями в рамках аукциона (конкурса). Минимальная доля и перечень лесоматериалов, подлежащих продаже через биржевые торги в этом случае, предполагается утвердить к 2024 году.

По мнению участников лесопромышленной отрасли, увязка приоритетных инвестпроектов с объемами реализации древесины на бирже может поставить под угрозу выполнение ПИП, в которых прописываются обязательства инвестора по объему инвестиций, создаваемым рабочим местам, лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуре, финансовые и налоговые показатели.

"Биржа не может обеспечить выполнение данных обязательств, так как не несет никакой ответственности за реализацию ПИПа. Проект может быть сорван не по вине инвестора и теряется весь смысл механизма ПИПов", - заявил "Интерфаксу" вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов.

"То же самое касается и права на заготовку древесины по итогам торгов, так как организация использования лесов для заготовки древесины с одновременным исполнением работ по охране, защите и воспроизводству лесов императивно требует возможности планировать и контролировать финансово-экономические параметры деятельности арендатора", - подчеркнул Иванов.

Segezha, по его словам, реализовала к настоящему времени 6 ПИПов, два признаны завершенными на уровне регионов, один в стадии завершения реализации, один сейчас реализуется. Компания планирует подавать заявку еще на 6 ПИПов с общим объемом инвестиций на уровне не менее 250 млрд рублей.

"Пока нет четко прописанных параметров, сложно дать какую-то оценку этому нововведению. Если смотреть на вопрос широко, то очевидно, что заготавливаемая на выделенных в рамках ПИП лесных участках древесина по своему качеству не однородна, и ее сложно калибровать, чтобы она стала по-настоящему биржевым товаром, который предполагает единое стандартное качество. Кроме того, встает вопрос логистики и закладываемых на это средств" - прокомментировал тему директор по взаимодействию с государственными органами компании "Свеза" Борис Френкель.

У "Свезы" заключено 4 ПИП с Минпромторгом. "Не исключаем, что это сотрудничество будет расширяться", - отметил Френкель.

Вывоз через биржевые ворота

ФАС также планирует продвинуться в вопросе организации экспортных поставок продукции лесопромышленного комплекса через биржевые торги. В этой части ведомство предлагает к III кварталу 2022 - 2023 гг. утвердить перечень лесоматериалов, относящихся к кодам 4403 (необработанные лесоматериалы), 4404 (бревна и щепа) и 4407 (пиломатериалы) ТН ВЭД, и подлежащих реализации на экспорт через биржу.

В 2023 году ФАС также рассчитывает на утверждение изменений в таможенное законодательство РФ с целью использования биржевых и внебиржевых индексов цен в сферах налогового и бюджетного регулирования.

Недавно управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков, комментируя вопрос о планах биржевых продаж леса на экспорт, отмечал, что работа в этом направлении ведется, однако "ковид сдерживает операции, очень сложно торговать и вне биржи, а не только на бирже".

В Segezha запуск экспорта перечисленных в предложения ФАС лесоматериалов вообще считают маловероятным.

"Если говорить об экспорте круглых лесоматериалов, то он сейчас практически запрещен. Продукция же глубокой переработки еще в меньшей степени является биржевым товаром, поэтому введение такой нормы мы считаем весьма маловероятным событием, либо прогнозируем ее превращение в чисто формальную процедуру заключения договоров между покупателем и продавцом с каким-либо форматом участия биржи", - сказал Иванов.