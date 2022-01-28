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"Домодедово" с апреля повысит тарифы для иностранных авиакомпаний

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" с апреля 2022 года повысит часть тарифов на обслуживание иностранных авиакомпаний, следует из материалов на сайте предприятия.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности с 1 апреля вырастет с нынешних $7,3 до $8 за каждого вылетающего пассажира (+9,6%), для грузовых самолетов - с $5,4 до $6 за тонну максимальной взлетной массы (МВМ; +11,1%).

В апреле "Домодедово" планирует перевести обслуживание международных рейсов в новый сегмент пассажирского терминала Т2. Согласно опубликованному прейскуранту, тариф за предоставление аэровокзального комплекса Т2 составит $16,5 за каждого пассажира, тогда как действующий тариф в Т1 - $9,5, то есть в 1,7 раза ниже.

Среди иностранных авиакомпаний, обсуживающихся в "Домодедово", - Lufthansa, British Airways, Austrian, Emirates, Egypt Air.

Рост большинства тарифов не превышает уровень накопленной инфляции с момента их последнего изменения, сообщила "Интерфаксу" представитель "Домодедово". Практика пересмотра тарифа в связи с вводом в эксплуатацию нового объекта инфраструктуры является общемировой, добавила она. "Обновленные тарифы и сборы соответствуют рыночному уровню Московского авиаузла и ниже сборов крупных региональных воздушных гаваней", - отметила представитель аэропорта.

Сбор "Домодедово" за взлет-посадку для иностранных перевозчиков не изменятся (сейчас - $11,5). Информации о повышении основных тарифов для российских авиакомпаний с апреля на сайте аэропорта нет - в последний раз они индексировались в апреле и октябре 2021 года.

Аэропорт "Шереметьево" повысил основные сборы и тарифы для иностранных авиакомпаний в январе этого года: базовый сбор за взлет-посадку для них увеличился на 2,8%, до $14,7 за тонну МВМ, сбор за авиабезопасность (без досмотра и пропускного режима) - на 2,6%, до $1,2 за тонну МВМ. Плата за предоставление аэровокзала выросла на 2,8%: в терминалах B, C, D - до $17,04 на одного пассажира, в E, F - до $10,01.

Третий аэропорт Московского авиаузла "Внуково" индексировал тарифы для иностранцев в последний раз в январе 2020 года. Сбор за взлет-посадку увеличился тогда на 3,8%, до $10,9, за предоставление аэровокзала - на 3,6%, до $8,7. Сбор за авиабезопасность на пассажирских рейсах поднялся на 3,2%, до $6,5, на грузовых - на 3,7%, до $5,6.

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт России. В 2021 году он обслужил 25 млн человек, что на 53% больше, чем в 2020 году, и на 12% меньше результата доковидного 2019 года. Основные базовые авиакомпании - S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings. Своим единственным акционером "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.

Домодедово Lufthansa British Airways Austrian Emirates Egypt Air Дмитрий Каменщик

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