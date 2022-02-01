"Синара" закрыла сделку по покупке оператора технических газов "КриоГаз" у ГПБ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Криогенмаш (группа ОМЗ, контролируется Газпромбанком) перестало быть владельцем 99,9% бизнеса технических газов ООО "КриоГаз", эта доля перешла ООО "Перспективные газовые технологии", свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 27 января. Ранее сообщалось, что сумма сделки купли-продажи "КриоГаза" составляет 10,184 млрд рублей.

По данным "СПАРК-Интерфакс", в "ПерспективГазТехе" 55% у АО "Группа Синара", 45% - у ООО "Проектные инвестиции" (90% у Павла Поликарпова и 10% у Игоря Минюхина).

Оба совладельца заложили свои доли в ООО "Перспективные газовые технологии" Газпромбанку в обеспечение исполнения обязательств перед банком в рамках договора об открытии кредитной линии от 27 декабря 2021 года.

Клиентами "КриоГаза" являются крупнейшие нефтехимические и металлургические предприятия. Компания занимается производством, доставкой и реализацией сжиженного природного газа (СПГ) для различных потребителей. Помимо снабжения основных клиентов техническими газами "по трубе" предприятие также осуществляет продажи кислорода, азота, аргона в жидком виде. Производственные площади размещены в Свердловской, Ростовской, Тульской областях.

Отмечалось, что приобретение компании "КриоГаз" позволит "Синаре" в рамках ESG-стратегии открыть новое направление, связанное с развитием перспективных газовых технологий.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления - транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент. Холдинг контролирует основной владелец "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский.