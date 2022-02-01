Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:46Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 378 320 768+3 633 861

Минфин увидел риски в развитии системы децентрализованных финансов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Минфин, занимающий достаточно либеральную позицию по регулированию криптовалют, тем не менее, с опасением следит за набирающей обороты в системе блокчейн так называемой системой децентрализованных финансов (DeFi), сказал "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, в этой системе финансовые регуляторы не имеют рычага управления через макропруденциальные меры, что может привести к финансовым пузырям, заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев.

DeFi (Decentralized Finance) начала активно развиваться несколько лет назад. Система, работающая на блокчейне, дублирует функционал традиционных финансовых бирж и включает в себя все аспекты финансовых услуг и операций. Пользователи могут взаимодействовать с системой через пиринговые (P2P) и децентрализованные приложения (dApps). Криптовалюты - это система электронных денег, DeFi - следующая ступень, система электронных финансовых инструментов.

"Да. Очевидно, что эта тенденция в мире набирает обороты и нарастает. Опасность связана с полным отсутствием контроля со стороны регуляторов за деятельностью DeFi, поэтому эта вещь такая, на мой взгляд, тревожная", - сказал Моисеев "Интерфаксу", отвечая на вопрос видит ли министерство риски в развитии системы DeFi.

"Все, что мы предлагали в нашей концепции - это покупать криптовалюту внутри существующей децентрализованной системы, но это никак не двигает нас в сторону легализации Defi. Defi это - отдельная история, которая требует отдельного изучения, я считаю, что там рисков очень много", - добавил он.

По словам замминистра, первый и основной риск - это нарушения в сфере ПОД/ФТ: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Второй - защита прав потребителей финансовых услуг. "В-третьих, это уже, видимо, по части ЦБ больше, но ЦБ через макропруденциальные меры сейчас регулирует финансовый сектор с точки зрения контроля за возможным появлением пузырей и всего остального, а появление DeFI - оно полностью лишает его этих рычагов", - добавил замминистра.

"Сейчас, например, регулятор может сказать, что надувается пузырь на каком-то рынке и ввести макропруденциальные требования, которые будут ограничивать банки в выдаче кредитов или вводить требования капиталов повышенные. В Defi это невозможно. И защита прав потребителей - большая история, кто там будет отвечать за потери", - сказал Моисеев.

Несмотря на то, что министерство понимает риски, по словам замминистра, еще нет четкого понимания, какие регуляторные меры можно применить к этой системе.

Минфин Алексей Моисеев DeFi

Новости по теме

Новости

"Ъ" сообщил о технологических учениях Сбербанка на фоне возможных санкций США

Акции "Квадры" выросли на 38-40% на новостях о сделке со структурой "Росатома"

Акции "Квадры" выросли на 38-40% на новостях о сделке со структурой "Росатома"

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

В Минфине ждут решения по криптовалютам в течение месяца

Brent подорожала до $89,6 за баррель

The New York Times купила игру Wordle

The New York Times купила игру Wordle

Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 1 и более п.п.

Sony объявила о покупке студии видеоигр Bungie, создавшей Destiny и Halo

Sony объявила о покупке студии видеоигр Bungie, создавшей Destiny и Halo

"Онэксим" продаст структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры"

"Онэксим" продаст структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры"

YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"

YouTube разблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне"

Февраль начинается с увеличения прокачки газа "Газпрома" через Украину

Февраль начинается с увеличения прокачки газа "Газпрома" через Украину
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });