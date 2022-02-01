Минфин увидел риски в развитии системы децентрализованных финансов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Минфин, занимающий достаточно либеральную позицию по регулированию криптовалют, тем не менее, с опасением следит за набирающей обороты в системе блокчейн так называемой системой децентрализованных финансов (DeFi), сказал "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, в этой системе финансовые регуляторы не имеют рычага управления через макропруденциальные меры, что может привести к финансовым пузырям, заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев.

DeFi (Decentralized Finance) начала активно развиваться несколько лет назад. Система, работающая на блокчейне, дублирует функционал традиционных финансовых бирж и включает в себя все аспекты финансовых услуг и операций. Пользователи могут взаимодействовать с системой через пиринговые (P2P) и децентрализованные приложения (dApps). Криптовалюты - это система электронных денег, DeFi - следующая ступень, система электронных финансовых инструментов.

"Да. Очевидно, что эта тенденция в мире набирает обороты и нарастает. Опасность связана с полным отсутствием контроля со стороны регуляторов за деятельностью DeFi, поэтому эта вещь такая, на мой взгляд, тревожная", - сказал Моисеев "Интерфаксу", отвечая на вопрос видит ли министерство риски в развитии системы DeFi.

"Все, что мы предлагали в нашей концепции - это покупать криптовалюту внутри существующей децентрализованной системы, но это никак не двигает нас в сторону легализации Defi. Defi это - отдельная история, которая требует отдельного изучения, я считаю, что там рисков очень много", - добавил он.

По словам замминистра, первый и основной риск - это нарушения в сфере ПОД/ФТ: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Второй - защита прав потребителей финансовых услуг. "В-третьих, это уже, видимо, по части ЦБ больше, но ЦБ через макропруденциальные меры сейчас регулирует финансовый сектор с точки зрения контроля за возможным появлением пузырей и всего остального, а появление DeFI - оно полностью лишает его этих рычагов", - добавил замминистра.

"Сейчас, например, регулятор может сказать, что надувается пузырь на каком-то рынке и ввести макропруденциальные требования, которые будут ограничивать банки в выдаче кредитов или вводить требования капиталов повышенные. В Defi это невозможно. И защита прав потребителей - большая история, кто там будет отвечать за потери", - сказал Моисеев.

Несмотря на то, что министерство понимает риски, по словам замминистра, еще нет четкого понимания, какие регуляторные меры можно применить к этой системе.