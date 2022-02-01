Рубль вечером продолжил укрепляться к доллару и евро

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро продолжают заметно дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль растет к бивалютной корзине благодаря надеждам на урегулирование украинского кризиса, в том числе, в силу активных переговоров на эту тему между западными политиками и российским руководством.

Курс доллара США составил 76,68 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 63,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,3 руб./EUR1, подешевев на 70 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 66,3 копейки – до 81,01 рубля.

Во вторник состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, согласно сообщениям российского МИДа, их главной темой должна была стать российская реакция на ответ США на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне укрепления надежд инвесторов на скорое урегулирование кризиса вокруг Украины. Во вторник состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, согласно сообщениям российского МИДа, их главной темой должна была стать российская реакция на ответ США на предложения РФ по гарантиям безопасности. После телефонного разговора Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в видеообращении, распространенном МИД РФ.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора подтвердил возможность продолжения обсуждения с Москвой тематики гарантий безопасности. Лавров рассказал, что указал американскому партнеру на то, что Москва будет настаивать на объяснении, почему Запад не хочет выполнять обязательства о неделимости безопасности, взятые в рамках ОБСЕ - это одно из ключевых требований России по тематике гарантий безопасности. "Тони Блинкен согласился с тем, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора. Посмотрим, как пойдут дела", - сказал министр.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил необходимость для России немедленно предпринять шаги для десэкалации ситуации на границе с Украиной и отвести войска, между тем говорится в пресс-релизе госдепа.

"Госсекретарь призвал Россию незамедлительно осуществить деэскалацию и отвод войск и их техники от границ Украины", - отмечается в заявлении. "Он (Блинкен, - ИФ) подчеркнул, что за дальнейшим вторжением на Украину последуют быстрые и серьезные последствия, призвал Россию держаться пути дипломатии", - также говорится в документе.

Блинкен вновь напомнил о поддержке Вашингтоном суверенитета Украины и что страны мира имеют право самостоятельно определять внешнюю политику и формировать альянсы.

Россия пока не подготовила официальную реакцию на американский ответ на ее предложения по гарантиям безопасности, между тем ранее во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Госдепартамента о том, что США получили от РФ реакцию на свои письменные ответы Москве. "Там возникла путаница. Это были другие соображения, несколько по другой проблематике", - отреагировал представитель Кремля.

Реакция России на ответ США по гарантиям безопасности будет озвучена, когда Путин посчитает необходимым, добавил Песков.

До этого Washington Post сообщила со ссылкой на американского чиновника, что РФ представила письменный ответ на предложение США, направленное на деэскалацию украинского кризиса. "Было бы непродуктивно вести переговоры публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ", - сказал чиновник, отказавшись вдаваться в подробности содержания российского ответа.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, в течение дня курс пары "доллар-рубль" впервые с 21 января опускался ниже 76,5 руб./$1, но позднее он несколько отошел от этих уровней. Ослабившееся в последнее время геополитическое напряжение позволило во вторник рублю продолжить укрепляться несмотря на умеренное снижение нефтяных цен – фьючерсы на Brent во вторник опускались ниже $88,5 за баррель.

"Снижению курса пары сегодня также способствовало ослабление доллара, поддержку рублю продолжает оказывать и приостановка покупки валюты в рамках бюджетного правила. В ближайшее время динамику рубля продолжит определять геополитика – инвесторы будут ждать итогов сегодняшних телефонных переговоров главы МИД РФ и госсекретаря США. При жесткой риторике по итогам переговоров курс пары "доллар-рубль" завтра может вновь подняться выше 77 руб./$1, но в целом при продолжении деэскалации у рубля есть потенциал к дальнейшему укреплению", - подчеркнул Григорьев.

"В начале торгов рубль резко укрепился, вновь переписав недельный максимум к доллару на позитивном внешнем фоне. Затем российская валюта стала проседать вслед за нефтью, но после старта основной сессии возобновила рост. (. . .) Рублевые активы выглядят относительно сильно благодаря некоторому ослаблению информационного давления, связанного с непростой геополитической обстановкой. Даже просто отсутствие новостей, свидетельствующих об эскалации противостояния между Россией и Западом, укрепляет надежду на то, что реализация худших сценариев маловероятна. (. . .) Пара "доллар-рубль" не смогла удержаться в области 76,98-78,05 руб./$1, пробив ее нижнюю границу. Следующая поддержка находится на нижней границе восходящего канала, в котором доллар растет с ноября прошлого года. До закрытия какой-либо сессии под этой линией более вероятно, что мы увидим по меньшей мере хорошую коррекцию снижения пары "доллар-рубль", которое началось на прошлой неделе", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В центре внимания глобальных рынков на этой неделе - заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, итоги которых будут подведены в четверг. Эксперты полагают, что Европейский ЦБ поднимет ключевую ставку в конце этого года дважды на 10 базисных пунктов, пишет Trading Economics.

Тем временем Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания на прошлой неделе ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и сообщила о планах свернуть программу выкупа активов в марте.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший по итогам заседания, заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) намереваются повысить ставку уже в марте. Он также дал понять, что ФРС, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делала это в прошлом.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 57,6 пункта с декабрьских 58,8 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора упало по итогам второго месяца подряд и стало минимальным с сентября 2020 года. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 57,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Подындекс новых заказов в январе рухнул до 57,9 пункта с 61 пункта месяцем ранее. Тем временем индикатор цен производителей поднялся до 76,1 пункта с 68,2 пункта в декабре. Подындекс занятости увеличился до 54,5 пункта с 53,9 пункта в предыдущем месяце.

Нефтяные котировки развернулись вверх и немного повышаются вечером во вторник. По итогам января цены на нефть продемонстрировали самый существенный месячный подъем за последний год, поддержку котировкам оказали дефицит поставок и геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, пишет Trading Economics.

Нефть

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подорожали на 0,21% - до $89,45 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на 0,15% - до $88,28 за баррель.

Теперь все внимание трейдеров переключилось на очередную встречу представителей ОПЕК+. В целом рынок ожидает, что 2 февраля будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию производства на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц.

Банк России во вторник, 1 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,47 трлн рублей (при лимите 2,47 трлн рублей и спросе 2 трлн 660,7 млрд рублей) в среднем по ставке 8,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 января, банки разместили 1 трлн 20 млрд рублей (при лимите 1 трлн 20 млрд рублей и спросе 1 трлн 420,3 млрд рублей) также в среднем по ставке 8,44% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 февраля на 34 копейки, до 77,1302 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,37 копейки, до 86,7869 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 61,28 копейки по отношению к понедельнику и составил 76,8957 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 66,33 копейки и составил 76,8674 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 408,902 млн, из которых $677,28 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 731,622 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 5,3 копейки, до 86,6334 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, упал на 13,39 копейки, подешевев до 86,5209 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR476,658 млн, из которых EUR129,142 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR347,516 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 8,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 8,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась также на 1 б.п. - до 9,09% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 9,91% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 1 б.п. - до 10,06% годовых.