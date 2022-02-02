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Владелец Tinder в IV квартале получил чистый убыток

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американская Match Group, владелец приложений для знакомств Tinder и Hinge, в октябре-декабре 2021 года получила чистый убыток, выручка компании оказалась хуже прогноза.

Чистый убыток Match Group в отчетном квартале составил $168,6 млн, или $0,6 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $149 млн, или $0,5 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка Match выросла до $806,1 млн с $651,4 млн годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали выручку компании на уровне $819,9 млн.

Количество оформивших платную подписку на платформы компании в минувшие три месяца составило 16,2 млн.

"Несмотря на то, что мы смогли обеспечить рост в четвертом квартале, мы испытали влияние COVID-19, особенно на азиатских рынках, например, в Японии, и совсем недавно столкнулись со вспышкой "омикрона", которая привела к падению мобильности в начале декабря", - отмечается в отчетности компании.

В 2022 году Match ожидает роста выручки на 15-20% в годовом выражении. В текущем квартале компания прогнозирует выручку в диапазоне $790-800 млн при прогнозе экспертов на уровне $835 млн.

За последние 12 месяцев капитализация Match Group снизилась на 25,3%.

Match Group США Tinder Hinge Япония коронавирус

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