В Tinder заявили, что не передавали спецслужбам данные российских пользователей

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Компания Tinder, известная благодаря мобильному приложению для знакомств, зарегистрировалась в качестве организатора распространения информации в интернете во исполнение требования российского законодательства, но не передавала какие-либо данные пользователей правоохранительным органам, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Мы получили запрос на регистрацию в российских органах власти и на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям", - сказал собеседник агентства.

"Тем не менее, эта регистрация никоим образом не передает какие-либо пользовательские или личные данные каким-либо российским регулирующим органам, и мы не передали никаких данных их правительству", - добавил представитель Tinder.

Вместе с тем в компании не сообщили, получали ли они запросы на передачу каких-либо данных.

Роскомнадзор внес сервис знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете, что обязывает его в рамках реализации "пакета Яровой" полгода хранить сообщения российских пользователей и предоставлять их по запросу правоохранительных органов.

Согласно данным Реестра организаторов распространения информации в интернете, американскую компанию-разработчика Match Group, LLC, владельца приложение для романтических знакомств Tinder (сайт tinder.com), Роскомнадзор зарегистрировал в качестве ОРИ 31 мая.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский пояснил журналистам, что компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения.

Он напомнил, что реестр ОРИ "формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и органами государственной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". "В соответствии со ст. 10.1 данного закона организаторы распространения информации обязаны предоставить в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр и дальнейшего взаимодействия", - сказал Ампелонский.

Какую информацию хранят внесенные в реестр компании

С 1 июля 2018 года ОРИ в рамках реализации "пакета Яровой" обязаны полгода хранить сообщения российских пользователей Глобальной сети и предоставлять ее по запросу правоохранительных органов. Согласно закону "Об оперативно-розыскную деятельности", на территории РФ право её осуществлять предоставляется оперативным подразделениям: органов внутренних дел РФ, органов ФСБ, ФСО, таможенных органов РФ, Службы внешней разведки РФ (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), а также оперативное подразделение органа внешней разведки Минобороны РФ.

Согласно утвержденным правительством правилам, ОРИ обеспечивает хранение на территории РФ текстовых сообщений пользователей интернета, голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей в течение полугода.

Также они обязаны осуществлять предоставление электронных сообщений в установленном порядке уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельности или обеспечение безопасности РФ.

В июле 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Госдумы Ириной Яровой, ее коллегами по фракции "Единая Россия" Алексеем Пушковым и Надеждой Герасимовой, а также сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим, так называемым "пакетом Яровой" или "законом Яровой" был подписан перечень поручений правительству.

Большая часть поправок, предложенных двумя федеральными законами, входящих в "пакет Яровой", вступила в силу с 2016 года.

Ранее за отказ передать ключи шифрования ФСБ в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram.