Годовая прибыль группы Raiffeisen выросла до 1,37 млрд евро

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI), одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе, в 2021 году увеличила чистую прибыль и повысила дивиденды больше чем в два раза.

Чистая прибыль RBI в прошлом году взлетела до 1,37 млрд евро с 804 млн евро годом ранее, говорится в предварительной отчетности банка. Чистый процентный доход увеличился до 3,33 млрд евро с 3,12 млрд евро, комиссионный доход вырос до 1,99 млрд евро с 1,68 млрд евро.

Совет директоров банка рекомендовал годовые дивиденды в размере 1,15 евро на акцию против 0,48 евро годом ранее.

В 2022 году RBI прогнозирует рост процентного дохода на 7-9% (high-single-digit percentage growth) и увеличение комиссионного дохода на 4-6% (mid-single-digit).

Акции банка в среду дорожают на 5,5%. За последние 12 месяцев капитализация RBI подскочила на 62% - до 8,14 млрд евро.