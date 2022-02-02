ЦБ допустил повышение оценки роста ВВП России за 2021 год

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - После всех досчетов, итоговая оценка роста ВВП России в 2021 году может превысить 5%, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Накопленный за три квартала 2021 года рост экономики в годовом выражении уже составил 4,6%. При этом динамика индекса базовых отраслей в октябре-ноябре указывает на возможное ускорение годового роста ВВП в IV квартале, отмечают аналитики ЦБ.

"Ускорение экономического роста в России в конце 2021 года увеличило статистический базовый эффект, укрепив предпосылки для достижения роста ВВП в текущем году в верхней части прогнозного диапазона Банка России. Кроме того, в силу инерции текущей высокой экономической динамики, охватывающей все крупные сегменты российской экономики, ее уверенные темпы роста, вероятно, сохраняются и в I квартале 2022 года. Этому способствует также высокая кредитная активность в конце 2021 года как в розничном, так и в корпоративном сегменте", - считает департамент ЦБ.

Аналитики отмечают высокую вероятность последующих пересмотров оценок ВВП за 2021 год вверх, на что указывает динамика электропотребления. "В периоды роста его увеличение обычно оказывается меньше, чем у экономики в целом. В 2021 году потребление электроэнергии выросло на 5,5%. Это является некоторым индикатором того, насколько может быть пересмотрен итоговый рост экономики в 2021 году в течение ближайших лет", - подчеркивают эксперты.

Росстат в конце 2021 года увеличил оценку роста экономики за 2019 год и снизил оценку глубины падения в 2020 году, напомнили аналитики ЦБ. "В результате траектория ВВП за эти два года повысилась на 0,5 процентного пункта, что косвенно указывает на потенциальные темпы роста экономики в допандемический период вблизи 2%", - полагают эксперты.

Департамент ЦБ подчеркивает, что опережающий ожидания рост экономики в 2021 году увеличивает эффект базы для роста ВВП в 2022 году. "Даже при торможении квартального роста экономики до нуля на протяжении всего 2022 года ВВП по итогам года, по нашим оценкам, окажется выше уровня 2021 года на 1,4%", - считают аналитики.