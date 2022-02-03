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Украинский транзит газа снижается третий день, "Ямал-Европа" по-прежнему в реверсе

Украинский транзит газа снижается третий день, "Ямал-Европа" по-прежнему в реверсе
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Отбор российского газа европейским потребителями по украинскому направлению снижается третий день - после 107 млн кубометров 1 февраля и 91 млн кубометров 2 февраля номинация на 3 февраля составляет 83 млн кубических метров, свидетельствуют оперативные данные "Оператора ГТС Украины".

В январе транзит газа через Украину составил в среднем 54 млн куб. м в сутки (минимум 43 млн куб. м и максимум 74 млн куб. м), что в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

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Прямые (с востока на запад) мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными "Газпромом" (по итогам вечерней и ночной сессии бронирования), свидетельствуют данные GSA Platform.

Торги газом на хабе TTF, эталонной площадке Европы, в среду закрылись на уровне $884 за тысячу кубометров, днем раньше было $878. И это значительно ниже, чем цена контрактов по индексу "на месяц вперед", которая действует у большинства покупателей (около $976 за тысячу кубометров). Это значит, что, как и в январе, в феврале у потребителей сохраняются основания искать дешевый газ на спотовом (краткосрочном) рынке вместо отбора по долгосрочным контрактам.

При этом главная причина снижения цены - как раз в новостях увеличении прокачки газа через Украину.

Украина Ямал-Европа газ

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