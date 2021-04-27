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ВР оценила прибыль за I квартал от доли в "Роснефти" в $451 млн

ВР оценила прибыль за I квартал от доли в "Роснефти" в $451 млн
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Британская BP plc оценила прибыль до вычета налогов и процентов от участия в "Роснефти" в качестве акционера в I квартале 2021 года в $451 млн по сравнению с прибылью в $295 млн в четвертом квартале 2020 года, следует из отчетности компании.

BP принадлежит 19,75% "Роснефти", однако с учетом квазиказначейского пакета свою экономическую долю в НК она оценивает в 22,03%. Таким образом, если экстраполировать расчеты ВР на финансовые показатели "Роснефти" в целом, ее прибыль до налогов и процентных платежей за отчетный квартал может составить порядка $2 млрд, или около 152 млрд руб. (средний курс за квартал при пересчете 74,4 руб./$1).

Показатели, которые использует для своей отчетности ВР, обычно не совпадают с показателями, позднее публикуемыми самой "Роснефтью". Свою оценку прибыли или убытков от доли в "Роснефти" ВР корректирует, исходя из цены приобретения инвестиции и амортизации отложенной прибыли от продажи доли в ТНК-ВР.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за IV квартал 2020 года достигла 324 млрд руб., в целом за год прибыль составила 148 млрд руб. ВР ориентировалась на прибыль российской компании за четвертый квартал в 102 млрд руб., а в целом за год на убыток в 77,9 млрд руб.

BP Роснефть

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