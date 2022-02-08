Доллар опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже во вторник днем, курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января, евро торгуется по направлению к 85 рублям.

Курс доллара составил 74,99 руб. в 14:28, что на 48,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,68 руб. подешевев на 59 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 53,2 копейки - до 79,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро благодаря надеждам на снижение геополитических и санкционных рисков в отсутствие нового негатива на эту тему. Участники торгов будут ожидать результатов визита президента Франции Эммануэля Макрона на Украину 8 февраля и его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским после того как накануне, 7 февраля, состоялись переговоры между Макроном и президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, спрос на рубль поддерживается ожиданиями дальнейшего повышения Банком России ключевой ставки уже на ближайшем заседании совета директоров регулятора, которое состоится в пятницу, 11 февраля.