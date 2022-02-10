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Siemens увеличил квартальную чистую прибыль и выручку

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG сообщил, что увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2022 финансового года и подтвердил годовой прогноз.

За квартал, завершившийся 31 декабря, чистая прибыль Siemens составила 1,64 млрд евро против 1,38 млрд евро годом ранее.

Квартальная выручка Siemens выросла на 17% - до 16,5 млрд евро. Объем заказов, полученных в первом финквартале, подскочил на 52% и составил 24,21 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал выручку на уровне 15,95 млрд евро, объем заказов - 18,03 млрд евро.

Выручка подразделения программных решений и технологий (Digital Industries) повысилась на 15%, составив 4,35 млрд евро, подразделения интеллектуальной инфраструктуры (Smart Infrastructure) - на 10%, до 3,81 млрд евро, подразделения транспортного машиностроения (Mobility) - также на 10%, до 2,41 млрд евро. Подразделение Siemens Healthineers, выпускающее диагностическое медицинское оборудование, увеличило выручку на 31%, до 5,07 млрд евро.

Скорректированная EBITA промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - повысилась в прошедшем финквартале на 12%, до 2,5 млрд евро. Рентабельность этих подразделений составила 15,7% с 16% годом ранее.

Кроме того, компания сообщила о продаже почтово-логистического бизнеса Siemens Logistics GmbH компании Korber Group за 1,15 млрд евро. Ожидается, что сделка будет закрыта в текущем году.

Siemens подтвердил прогноз на финансовый год, который завершится 30 сентября 2022 года. Компания по-прежнему ожидает, что рост сопоставимой выручки составит 4-6% (mid-single-digit). Выручка в сегменте Digital Industries увеличится на 5-8%, рентабельность в сегменте, как ожидается, составит 19-21%.

С начала 2022 года капитализация Siemens сократилась на 9,5%, до 109,6 млрд евро.

Siemens Германия Европа Korber Group

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