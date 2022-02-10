Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse Group AG значительно увеличил чистый убыток в четвертом квартале 2021 года из-за роста судебных расходов. Ранее банк предупреждал, что ожидаетоколонулевую прибыль.

В октябре-декабре 2021 года чистый убыток Credit Suisse составил 2,01 млрд швейцарских франков ($2,17 млрд) против в 353 млн франков в четвертом квартале 2020 года. Credit Suisse ожидал получить чистую прибыль в размере 435 млн франков.

Всего в 2021 году чистый убыток банка составил 1,57 млрд франков, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 1 млрд.

Квартальная выручка Credit Suisse уменьшилась на 12%, до 4,582 млрд франков с 5,221 млрд франков годом ранее на фоне падения на 31% поступлений от инвестиционного подразделения. Тем не менее выручка в секторе управления активами состоятельных клиентов поднялась на 2%.

Ранее Credit Suisse предупреждал, что его квартальные результаты могут оказаться хуже ожидавшихся из-за списаний на реструктуризацию инвестиционного подразделения, а также из-за юридических издержек. Банк проводит реструктуризацию, чтобы в дальнейшем избежать рисков и повторений скандалов, как это произошло в случае с крахом американского хедж-фонда Archegos Capital Management и британской финкомпании Greensill Capital.

Credit Suisse также зарезервировал дополнительно 500 млн швейцарских франков ($545 млн) на юридические расходы, что было отражено в отчетности.

За последние 12 месяцев рыночная стоимость банка снизилась на 25,1%, до 21,75 млрд франков.