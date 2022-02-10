Банк Societe Generale в 2021 году получил рекордную чистую прибыль

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale SA получил чистую прибыль в четвертом квартале выше ожиданий аналитиков, при этом показатель за весь 2021 год стал рекордным.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре составила 1,79 млрд евро по сравнению с 470 млн евро годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 1,27 млрд евро.

Чистая прибыль за весь 2021 год достигла 5,64 млрд евро по сравнению с убытком в размере 258 млн евро годом ранее. Показатель стал рекордным.

Выручка в четвертом квартале выросла до 6,62 млрд евро по сравнению с 5,84 млрд евро за аналогичный период в предыдущем году.

Чистая прибыль подразделения глобального банкинга и решений для инвесторов составила 635 млн евро по сравнению с 280 млн евро годом ранее, выручка выросла на 12%, до 2,32 млрд евро. Выручка от операций с акциями в октябре-декабре увеличилась на 22,6% в годовом выражении. Выручка от операций с активами с фиксированным доходом и валютами опустилась на 9,2% относительно четвертого квартала предыдущего года.

Французский розничный бизнес SG увеличил чистую прибыль в минувшем квартале почти в четыре раза, до 400 млн евро, выручку - на 11%, до 2,05 млрд евро.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец года равнялся 13,7%.

В сообщении кредитной организации также говорится, что она выплатит дивиденды в размере 1,65 евро на акцию и запустит программу обратного выкупа своих бумаг общим объемом 915 млн евро.

Акции Societe Generale в ходе торгов в Париже в четверг прибавляют 4,6%. С начала текущего года капитализация банка увеличилась на 23,3% - до 26,8 млрд евро.