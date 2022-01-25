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Credit Suisse предупредил о росте судебных расходов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse Group AG сообщил, что зарезервировал дополнительно 500 млн швейцарских франков ($545 млн) на юридические расходы, что будет отражено в отчетности за четвертый квартал 2021 года.

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Также банк отразит единовременную прибыль от продажи недвижимости в размере 225 млн франков.

В связи с этим Credit Suisse ожидает, что доналоговая прибыль в минувшем квартале будет примерно нулевой.

Квартальная отчетность будет опубликована 10 февраля.

Доналоговая прибыль банка за девять месяцев 2021 года составила 1,06 млрд франков, сократившись на 70% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Чистая прибыль упала на 86% - до 435 млн франков.

Акции Credit Suisse накануне подешевели на 6,8% на фоне глобального снижения фондовых рынков. За последние 12 месяцев капитализация швейцарского банка сократилась на 31% - до 21,24 млрд франков.

Credit Suisse Швейцария

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