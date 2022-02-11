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Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 1,4%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу корректируется вниз на фоне отсутствия подвижек в геополитической повестке вокруг Украины и России и ухудшения внешней конъюнктуры на опасениях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США из-за нарастающей инфляции; индекс МосБиржи за минуту торгов потерял 1,4%, при этом лидируют в откате прежние лидеры роста - акции "Русала" и расписки TCS Group.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3604,3 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,1%.

Доллар стоит 75,16 рубля (+0,15 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-3,1%), расписки TCS Group (-2,5%), Ozon (-2,3%), бумаги "Аэрофлота" (-2,3%), "НЛМК" (-2%), "Яндекса" (-2%), Сбербанка (-1,9% и -1,6% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,9%), Polymetal (-1,9%), "ММК" (-1,6%), "Северстали" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), ВТБ (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Норникеля" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "Роснефти" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,1% "префы"), "РусГидро" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%).

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах 10 февраля с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Элизабет Трасс пообещал адекватный ответ на любые недружественные шаги Британии в отношении России, сообщает МИД РФ.

Правительство Великобритании утвердило в четверг обновленный вариант санкционного режима против РФ, что позволит Лондону вводить масштабные меры в случае вторжения России на Украину, сообщают британские СМИ.

Переговоры политсоветников стран "нормандского формата" в четверг в Берлине закончились без ощутимых результатов, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, итогового документа согласовать не удалось.

В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что политические советники лидеров стран "нормандского формата" выразили приверженность режиму прекращения огня и подтвердили настрой на продолжение переговоров.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ на неделе поднялся к краткосрочным целям роста - 1560 и 3700 пунктов по индексам РТС и МосБиржи соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), несмотря на ухудшение ряда внешних факторов.

Покупатели на внешних рынках выразили обеспокоенность данными об ускорении потребительской инфляции в США в январе. Таким образом данные почти гарантируют повышение процентной ставки ФРС как минимум на 25 базисных пунктов на заседании в марте, к чему в целом инвесторы выглядят готовыми.

В итоге на мировых фондовых биржах преобладает уход инвесторов от риска, так как перспектива повышения процентной ставки ФРС в марте уже не вызывает сомнений, как и ужесточение политики ЦБ РФ на заседании в пятницу. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3580-3710 пунктов, считает аналитик.

В США индексы акций в четверг снизились на 1,5-2,1% на статистике по ускорению инфляции.

Потребительские цены в США в январе выросли на 7,5% в годовом выражении (рекорд с февраля 1982 года) при прогнозах роста на 7,3%. После выхода этих данных инвесторы стали оценивать более чем в 50% вероятность подъема ставки Федрезервом сразу на 50 базисных пунктов на следующем заседании, которое состоится в марте, отмечает MarketWatch.

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США в ходе торгов в четверг превысила отметку 2% годовых впервые с августа 2019 года (в пятницу доходность UST составляет 2,036% годовых).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что готов поддержать подъем базовой процентной ставки на 100 базисных пунктов уже в первом полугодии, то есть за три следующих заседания, которые состоятся в марте, мае и июне.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня основания государства, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,4%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в пятницу цены снижаются после консолидации накануне, когда поддержку оказывала статистика Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также месячный отчет ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $91,2 за баррель (-0,2% и -0,2% в четверг), мартовская цена WTI - $89,74 за баррель (-0,2% и +0,2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,76 млн баррелей (ожидался рост на 0,1-1,5 млн), запасы бензина снизились на 1,64 млн баррелей (ожидался рост на 1,4-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 0,930 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,6-1,5 млн).

ОПЕК сохранил оценку спроса на нефть в 2020-2021-2022 годах, следует из отчета картеля. Оценка предложения жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, в 2021 году пересмотрена в сторону понижения на 60 тысяч б/с - до 63,58 млн б/с (прогноз, сделанный месяц назад - 63,65 млн б/с), что на 0,6 млн б/с больше, чем в 2020 году, следует из свежего отчета ОПЕК.

В пятницу ежемесячный обзор по рынку нефти обнародует Международное энергетическое агентство.

Московская биржа

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