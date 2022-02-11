В Киеве заявили, что Украина должна получить гарантии экономической и общей безопасности

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Украина должна получить гарантии своей безопасности, заявил глава Офиса президента страны Андрей Ермак на брифинге по итогам переговоров советников лидеров "нормандского формата" в Берлине в ночь на пятницу

"Надо говорить о гарантиях безопасности Украины сегодня. Без прекращения войны в Украине не может быть системы европейской безопасности", - заявил Ермак.

Он отметил, что энергетическая безопасность Украины "является частью общей безопасности".

"Мы рассматриваем "Северный поток 2" как часть этой энергетической безопасности. Украина должна получить определенные гарантии. Мы верим, что наши партнеры выполнят свои обязательства, и Украина получит не только гарантии экономической безопасности, но и общей безопасности", - подчеркнул Ермак.

Он также выразил надежду на активизацию работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Все участники "нормандского формата" заинтересованы, чтобы процесс в ТКГ был эффективным. Последнее время, к сожалению, ТКГ не принимало решений", - сказал Ермак.

Он указал, что надеется на то, что "на следующем заседании ТКГ продолжится работа над законами, предусмотренными Минским соглашениями".

Кроме того, Ермак подчеркнул, что в ходе переговоров сторонам не удалось согласовать совместный документ.

"Сегодня мы не смогли дойти до какого-то единого документа. Практически девять часов продолжались переговоры. Но я хотел бы сказать, что было бы очень хорошо, если бы на следующей встрече в "нормандском формате" после долгого перерыва мы смогли бы что-то согласовать. Желание такое есть", - отметил он.

Он считает, что стороны вскоре вновь проведут встречу.

"Все стороны подтвердили, что мы настроены продолжать эти переговоры, что это очень важно. И все заинтересованы, чтобы переговоры в "нормандском формате" происходили. Также все были едиными в том, что необходимо разблокировать и активизировать работу в Трехсторонней контактной группе", - заявил Ермак.

По его словам, все стороны выразили полную, вне зависимости от каких-либо условий, приверженность режиму прекращения огня на востоке Украины.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил об отсутствии видимых результатов переговоров в "нормандском формате". Он отметил, что вопросы безопасности на встрече в Берлине не обсуждались, однако Киев отказался зафиксировать на бумаге предусмотренный минскими соглашениями дипломатический вариант решения конфликта.

Предыдущая встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) состоялась 26 января в Париже. Тогда стороны договорились продолжать диалог об урегулировании конфликта в Донбассе. При этом Козак заявил о сохранении разногласий между странами "нормандского формата".