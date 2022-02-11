Банк России выступил против повышения таргета по инфляции в текущих условиях

Неизменность цели принципиально важна, отметила Набиуллина

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Повышать таргет по инфляции в России, подстраивая его под текущую ситуацию, нельзя, неизменность цели принципиально важна, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"На наш взгляд, это делать нельзя, потому что в наших условиях, это мы видим и сейчас, инфляция выше определенного уровня, выше 4%, она негативно влияет в целом на экономику, на мотивацию к долгосрочным инвестициям и долгосрочным сбережениям", - сказала Набиуллина.

"Ворота не сдвигают в игре", - добавила глава ЦБ.

"Неизменность таргета принципиально важна, особенно в условиях высокой неопределенности. На наш взгляд, это один из якорей политики", - отметила Набиуллина.

Она напомнила, что у большинства стран мира, где проводится инфляционное таргетирование, цель по инфляции ниже 4%.