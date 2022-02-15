Brent подешевела до $95,75 за баррель

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти, которые в понедельник обновили максимумы с сентября 2014 года, перешли к снижению.

Трейдеры по-прежнему видят серьезные риски для рынка в случае эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, сигналы роста сланцевой добычи в США и ожидания возврата иранской нефти на рынок несколько ослабили опасения инвесторов в отношении потенциального дефицита сырья.

Как сообщило Минэнерго США, добыча нефти в Пермском бассейне в январе превысила 5 млн баррелей в сутки, побив рекорд третий месяц подряд.

К 8:15 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (0,76%), до $95,75 за баррель. За понедельник Brent подорожала на $2,04 (2,2%) - до $96,48 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,8 (0,84%), до $94,66 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,36 (2,5%), до $95,46 за баррель.

"Главное, на чем фокусируется рынок, это отношения России и Украины, - сказал Bloomberg Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV в Сингапуре. - События в этой сфере будут ключевыми для дальнейшего направления рынка, и пока не появится какой-то ясности о том, как будет развиваться ситуация, рынок продолжит закладывать в цены на нефть крупную премию за риск".

На прошлой неделе советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом. США объявили о временном переносе американского посольства из Киева во Львов.