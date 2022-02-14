Brent подорожала до $95,6 за баррель

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник после того, как в пятницу обновили максимумы с сентября 2014 года.

11 февраля нефть резко подорожала на сообщениях о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины. Советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан в пятницу выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. Телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, состоявшийся в субботу, не смог ослабить напряженность, отмечает Bloomberg. Россия отрицает, что планирует напасть на Украину.

Эксперты опасаются, что вторжение России в Украину, которое повлечет за собой введение новых санкций в отношении Москвы, радикально изменит глобальные потоки энергоносителей.

К 8:15 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,16 (1,23%), до $95,6 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $3,03 (3,3%) - до $94,44 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,41 (1,51%), до $94,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,22 (3,6%), до $93,1 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,9%.

"Нефтяной рынок ждал серьезного катализатора, который оправдал бы подъем цены нефти выше $100 за баррель, и, кажется, ситуация вокруг Украины ухудшается, - отмечает аналитик Oanda Эд Мойя. - Если движение российских войск подтвердится, ожидания ухудшения ситуации с поставками могут привести к скачку цен на нефть еще на 10%".

"Подъем цен до $100 за баррель не за горами, - говорит экономист Oversea Chinese Banking Corp. Хоуи Ли. - Опасения, связанные с недостатком поставок, станут основным двигателем подъема цен даже при сохранении спроса на текущем уровне".