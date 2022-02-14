Рынок акций РФ открылся падением индекса МосБиржи на 4,3%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник сильным падением цен большинства blue chips на фоне негативных сигналов с мировых рынков капитала, а также опасений дальнейшей эскалации геополитической напряженности вокруг Украины; индекс МосБиржи на старте утренней сессии обвалился на 4,3%, при этом максимальное падение показали расписки OZON.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3394,26 пункта (-4,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 9%.

Подешевели акции "Яндекса" (-8,7%), "АЛРОСА" (-5,6%), "Русала" (-5,2%), Сбербанка (-5,1%), "ММК" (-4,7%), "Газпрома" (-4,6%), "Московской биржи" (-4,3%), "НОВАТЭКа" (-4,1%), "НЛМК" (-4%), "Северстали" (-4%), "Сургутнефтегаза" (-4%), "Роснефти" (-3,9%), "ЛУКОЙЛа" (-3,6%), "Татнефти" (-3,5%), ВТБ (-3,4%), "Интер РАО" (-2,9%), "АФК Система" (-2,3%), "Магнита" (-2,3%), "РусГидро" (-2,3%), "Норникеля" (-2,1%), "МТС" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,3%), Polymetal (-1,1%), "Полюса" (-0,6%). Упали расписки OZON (-9%) TCS Group Holding (-5,1%), "префы" Сбербанка (-4,8%) и "Сургутнефтегаза" (-1,8%).

Доллар США подрос до 77,64 руб./$1 (+0,4 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", сильное падение российских акций, наблюдаемый в начале торгов 14 февраля, является следствием бегства инвесторов из рисковых активов и усиления опасений геополитической напряженности вокруг России и Украины. Участники торгов анализируют поступившую за выходные информацию, в частности заявления российских и западных политиков.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора условились о продолжении контактов между официальными лицами двух стран по различным направлениям, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Байден в ходе разговора заявил, что Вашингтон готов как к дипломатическому урегулированию напряженности вокруг Украины, так и к иным сценариям, тем временем сообщили в субботу в Белом доме.

Администрация президента США готовится отозвать весь американский персонал из Киева в течение двух суток, сообщил CBS News со ссылкой на осведомленные источники. "Администрация Байдена готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24-48 часов", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере телеканала.

Госдеп в субботу распространил распоряжение о выезде из Украины большинства сотрудников американского посольства в связи с напряженной обстановкой в области безопасности.

Помощник президента США Джейк Салливан также призвал всех американских граждан на Украине быстро покинуть страну и предупредил, что "нет перспективы военной эвакуации США" для тех, кто решит остаться.

В пятницу Салливан выступил с заявлением, что Россия, "если примет такое решение, имеет возможности напасть на Украину", не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине.

В понедельник в Азии преобладает выраженная негативная динамика индексов акций: японский Nikkei 225 упал 2,62%, китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,08%, южнокорейский KOSPI падает на 1,49%. Тем временем, австралийский S&P/ASX 200 подрастает на 0,57%, слегка "плюсует" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрастает на 0,11%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии в понедельник цены продолжают расти после повышения по итогам пятничных торгов на фоне кризиса вокруг Украины, а также ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА повысило оценку мирового спроса на нефть в 2021 году на 1 млн баррелей в сутки (б/с), до 97,4 млн б/с. Эксперты МЭА также ожидают, что в 2022 году спрос на нефть составит 100,6 млн б/с, а не 99,7 млн б/с, ожидавшихся в январе.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $95,59 за баррель (+1,22% и +3,31% в пятницу), мартовская цена WTI - $94,43 за баррель (+1,43% и +3,58% накануне).