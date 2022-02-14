Нефть Brent подешевела до $94,11 за баррель

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали слабо снижаться в ходе торгов в понедельник после скачка до максимумов с сентября 2014 года в конце прошлой недели.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:47 по московскому времени подешевели на $0,33 (0,35%) - до $94,11 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,29 (0,31%) - до $92,81 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,9%.

Нефть активно дорожала после заявлений США о скором вторжении России на территорию Украины. Советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан в пятницу выступил с заявлением, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине.

Тем временем Москва отрицает планы вторжения.

Эксперты опасаются, что потенциальный конфликт, который повлечет за собой введение новых санкций в отношении РФ, радикально изменит глобальные потоки энергоносителей.