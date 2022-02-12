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Зампостпред России в ООН прокомментировал заявления Салливана о вторжении РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал высказывание советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о вторжении России на Украину. Об этом он написал в своем твиттере.

"Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что истерия, раздуваемая США, пошла на убыль. Может быть, они сглазили, потому что у паникеров явно открылось второе дыхание", - говорится в сообщении.

Дмитрий Полянский заявил, что российские войска все еще находятся на своей территории.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины. По ее словам, "провокации, дезинформация и угрозы - излюбленный метод решения собственных проблем".

Белый дом призвал в пятницу находящихся на Украине американцев покинуть страну в течение ближайших 24-48 часов. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также сообщил, что нападение на Украину "может начаться в любой момент", в том числе во время Олимпийских игр в Пекине.

США Россия Украина

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