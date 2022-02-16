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РФ увеличила инвестиции в US Treasuries в декабре за счет вложений в краткосрочные бонды

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в декабре 2021 года повысились на $1,5 млрд по сравнению с предыдущим месяцем и достигли $3,91 млрд.

Согласно данным американского Минфина, на конец декабря РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $102 млн против $101 млн месяцем ранее. Между тем вложения в краткосрочные бумаги увеличились до $2,808 млрд с $2,308 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в гособлигации США превышали $150 млрд.

Япония в декабре прошлого года осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств, несмотря на снижение инвестиций на $23 млрд относительно предыдущего месяца - до $1,304 трлн. Китай, занимающий вторую строчку, сократил портфель UST на $12,2 млрд - до $1,068 трлн.

Третью позицию с большим отрывом от лидеров продолжает занимать Великобритания ($647,4 млрд). Ирландия вернула себе четвертую строчку ($334,3 млрд), оттеснив на пятую позицию Люксембург ($323,5 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также вошли Швейцария, Бельгия, Каймановы острова, Тайвань и Бразилия, причем Бельгия увеличила вложения в гособлигации США сразу на $46,8 млрд.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в декабре увеличился на $5,8 млрд и достиг $7,739 трлн, из которых бумаги на $4 трлн 160,5 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

Россия США US Treasuries

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