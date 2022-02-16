Рынок акций РФ днем скорректировался вниз с утренних максимумов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в среду скорректировался вниз с утренних максимумов, игроки фиксируют прибыль после ралли на сокращении напряженности вокруг Украины и России и оценивают свежие новости геополитики; индекс МосБиржи просел к 3610 пунктам с утреннего максимума выше 3686 пунктов.

К 13:30 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3613,99 пункта (+0,4%; максимум дня - 3686,57 пункта - пик с 14 января), индекс РТС - 1516,3 пункта (+1,2%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 3,3%.

Доллар просел до 75,08 руб./$1 (-0,23 рубля).

Внешнеполитические новости

Минобороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил во вторник о готовности России продолжать диалог с Западом.

Президент США Джо Байден во вторник заявил, что необходимо попытаться при помощи дипломатии решить проблемы с РФ в сфере безопасности. США не считают Россию своим врагом, и у Вашингтона нет цели ее дестабилизировать, заявил Байден. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила во вторник, что Вашингтон не намерен каким-либо образом побуждать Украину ко вступлению в НАТО.

Тем временем, в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации на границе России и Украины. "К настоящему моменту мы не видели никаких признаков деэскалации со стороны России", - сказал журналистам Столтенберг. При этом, комментируя заявления Москвы о готовности к дипломатии, он повторил, что видит "определенные причины для осторожного оптимизма".

Лавров сообщил в среду, что Запад выразил готовность вести серьезный диалог по темам РСМД, транспарентности и контактов военных, Россия готова к такому диалогу, но не в ущерб обсуждению ключевых озабоченностей России.

По словам Лаврова, Запад необоснованно считает себя вправе говорить России, как себя вести на своей территории, а его истерия относительно якобы вторжения России на Украину вызывает глубокое недоумение. Британия готова действовать против России в первых рядах, по поводу и без, примером этого является новый закон о возможности введения санкций, причем он никак не связан с Украиной и призван ударить по стратегическим для России отраслям, отметил Лавров.

Москва надеется, что страны Запада проявят сдержанность и не станут поддерживать стремление Британии запустить новую волну санкций, добавил глава МИД РФ.

Подорожали днем в среду акции АФК "Система" (+3,3%), ВТБ (+3,1%), Polymetal (+1,9%), Сбербанка (+1,8% и +1,6% "префы"), "Аэрофлота" (+1,7%), "Яндекса" (+1,7%), расписки OZON (+1,5%), бумаги ПАО "Полюс" (+1,4%), Московской биржи (+1,1%), "МТС" (+1,1%), "Татнефти" (+0,8%), UC Rusal (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "Магнита" (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,5%), "Норникеля" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО "Сургутнефтегаз" из-за неисполнения предупреждения по поставкам бензинов, сообщило ведомство.

Оценки аналитиков

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ вырос вместе с мировыми площадками на фоне оптимизма в связи с ослаблением геополитической напряженности вокруг Украины. Тем не менее, высокая инфляция и опасения монетарного ужесточения сохраняются, что отражено в скачке доходностей американских бумаг - доходность 10-летних UST превышает 2,0% годовых.

Смягчение геополитических рисков подогрело российские акции, но далее подъем замедлился, так как рост рынка опережал динамику ключевых мировых бирж последний месяц, несмотря на напряженность вокруг Украины и НАТО. Тем не менее, на 3-месячном горизонте российские акции все еще имеют требующий закрытия "гэп" после слабой динамики рынка в декабре прошлого года. Западные партнеры РФ выразили осторожный оптимизм по поводу начала отвода российских войск от границы с Украиной в целях ослабления напряженности. По словам канцлера ФРС Олафа Шольца, членство Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке, поэтому не может быть причиной возможного конфликта. В целом, поиски дипломатического решения конфликта продолжаются, стороны демонстрируют готовность к диалогу.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, заявление Минобороны РФ о возвращении вооруженных сил РФ в места постоянной дислокации по окончании учений рынки восприняли как определенную разрядку напряженности вокруг Украины. Опасения перебоев в цепочке поставок энергоносителей несколько ослабли.

Тем не менее, инвесторам приходится иметь дело с опасениями насчет мировой инфляции и реакцией центробанков. По данным Минтруда США, индекс цен производителей (PPI), в целом отражающий условия поставок в американской экономике, в январе с учетом коррекции на сезонные факторы вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, показав самый резкий рост с мая 2021 года.

Для индекса МосБиржи целью роста выступает рубеж 3700 пунктов, однако путь к нему может оказаться извилистым, поскольку волатильность все еще крайне высока, а основным фактором движения по-прежнему является геополитика, считает Абелев.

По оценке старшего аналитика ИК "Русс-инвест" Романа Блинова, глобальных инвесторов могут обрадовать данные по уровню инфляции в Китае.

Инфляция цен производителей в КНР в январе снизилась до 9,1% в годовом исчислении с декабрьского уровня 10,3% и оказалась ниже рыночных прогнозов в 9,5%. Показатель стал минимальным с июля, отразив влияние мер правительства КНР по обеспечению поставок и сдерживанию роста цен на сырьевые товары.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, российские акции продолжают отыгрывать ростом политическую деэскалацию - в ближайшие дни намеченная Западом война России с Украиной не состоится, о чем говорят сразу несколько факторов.

Риском остается обращение Госдумы к президенту РФ о необходимости признать независимость ДНР и ЛНР, но сам Владимир Путин сказал о еще неисчерпанной возможности Минских соглашений. Таким образом, признание непризнанных республик откладывается и остается некой "страшилкой" для Украины и Запада.

Акции Сбербанка (275,2 руб.) преодолели сопротивление 262 руб., и теперь целью роста бумаг является район 290 руб. Если цена достигнет этого уровня, следует фиксировать прибыль хотя бы частично. Политические риски никуда не делились, нельзя исключать возрождения "призрака войны".

Раллировали акции "Яндекса" на фоне прогнозов компании о росте выручки в этом году на 40%. Однако резкий двухдневный рост бумаг видится избыточным, учитывая, что в целом акции высокотехнологичных компаний являются первыми кандидатами на падение после повышения ставки ФРС из-за их высокой закредитованности.

Риски для рублевых активов теперь исходят от нефти, которая может начать тестировать поддержку в $89 за баррель Brent, а в случае ее пробоя может скатиться к следующей цели $86. Поэтому стоит внимательно следить за данными о запасах от Минэнерго США. Они могут во многом определить динамику нефти до конца недели, считает Антонов.

По оценке руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, за пару недель рынок акций может прибавить порядка 10%. Мало кто из инвесторов ждет, что Россия признает ДНР и ЛНР и это "взорвет" ситуацию на фондовом рынке. Признание ЛНР и ДНР похоронит Минские соглашения, тогда как Россия добивается их выполнения. Об этом на днях в очередной раз шла речь во время переговоров Путина с лидерами Европы.

После того как "ралли восстановления" пройдет, на горизонте могут появиться новые риски, так как силы, которые раздували напряженность, так просто не отступят.

Начиная с 25 января индекс МосБиржи сформировал восходящий канал и находится в "зоне быков", актуальное сопротивление - 3720 пунктов, отмечает Верников.

Американские фондовые индексы во вторник выросли на 1,2-2,5% на новостях об отводе российских войск от украинской границы. При этом упали цены на нефть, что также позитивно восприняли инвесторы, опасающиеся повышенного инфляционного давления, в том числе из-за подорожавших энергоносителей.

Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в январе подскочили на 1% относительно декабря, в годовом выражении индекс вырос на 9,7%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,5% и на 9,1% соответственно, сообщает Trading Economics.

В Азии в среду также преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, японский Nikkei 225 - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, южнокорейский KOSPI поднялся на 2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), однако после утреннего роста проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,1-0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Ситуация на нефтяном рынке

Нефтяной рынок на европейской сессии корректируется вверх после отката накануне благодаря снижению опасений по поводу военного конфликта на границе России и Украины.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:30 по Москве составила $94,07 за баррель (+0,8% и -3,3% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $92,79 за баррель (+0,8% и -3,6% во вторник).

Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовит вторжение.

РФ является одним из крупнейших производителей нефти в мире, добыча в стране составляет порядка 11,2 млн б/с, напоминает Trading Economics. Потенциальные перебои поставок из России могут поднять цены на это топливо до $100 за баррель и выше, предупреждают аналитики.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+20,1%), акции ПАО "Левенгук" (+11,5%), ПАО "Ковровский механический завод" (+8,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+6,7%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+6,7%), расписки Cian (+4%).

Подешевели бумаги "Ижстали" (-8%), расписки VK (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 107,32 млрд рублей (из них 34,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,56 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 13,07 млрд рублей на акции "Яндекса").