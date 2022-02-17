Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,5%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте утренней сессии в четверг умеренно корректируется вниз после роста в начале недели, большинство blue chips дешевеют фоне смешанных сигналов с мировых фондовых площадок и в ожидании новых данных относительно процесса урегулирования геополитической напряженности вокруг Украины и России; индекс МосБиржи за минуту торгов опустился на 0,5%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3630 пунктов (-0,45%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 1,1%.

Подешевели акции "МТС" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "Магнита" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "РусГидро" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), расписки TCS Group Holding (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,6%) и "Сургутнефтегаза" (-0,5%),

Подорожали акции "Яндекса" (+1,3%), Polymetal (+1,3%), "Полюса" (+1%), "Северстали" (+0,3%), ВТБ (+0,1%), расписки OZON (+1,2%).

Доллар США подрос до 75,45 руб./$1 (+0,2 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение российских акций, наблюдаемый в начале торгов в четверг, 17 февраля, происходит в рамках коррекции после предыдущего роста. Участники торгов частично закрывают позиции на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков капитала, падения цен на нефть и в ожидании новой информации относительно урегулирования геополитического конфликта вокруг Украины и России.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили украинский кризис и рассмотрели вопрос усиления восточного фланга НАТО на случай "вторжения" России на Украину, сообщает Белый дом. Два лидера также обсудили проведенные ими ранее беседы с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским относительно "продолжающегося наращивания Россией военного присутствия на границах с Украиной".

Представитель Белого дома Джен Псаки считает, что присутствие войск РФ на границе с Украиной все еще несет угрозу.

"Мы очень внимательно следим за тем, какие шаги Россия предпринимает. Но они (российские войска - ИФ) остаются в большом количестве на границе, неся угрозу", - сказала она на брифинге в среду.

Она напомнила о позиции администрации США, согласно которой РФ способна атаковать Украину "в любой момент".

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, когда для этого будет подходящее время, заявил в среду на брифинге представитель госдепа Нед Прайс.

"Госсекретарь готов встретиться с Лавровым в подходящее время, и он четко сказал об этом министру иностранных дел. (. . .) В том, что касается диалога и дипломатии по телефону ли, или где-либо в Европе, мы, конечно, хотим и готовы к дискуссиям с Россией", - сказал Прайс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину и Россию.

"Хороший звонок с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить Россию и Украину. Я проинформировал ее о первом дне нашей встречи министров обороны НАТО. Мы продолжим наше тесное сотрудничество между НАТО и ЕС и будем едины во благо всех наших граждан", - написал Столтенберг в твиттере.

Перед этим глава ЕК встретилась с председателем Европейского центрального банка Кристин Лагард и обсудила пакет санкций, который может ввести ЕС против Москвы в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.

"Состоялась подробная беседа с председателем Лагард о потенциальных финансовых и экономических санкциях в случае дальнейшей агрессии России против Украины", - написала в твиттере фон дер Ляйен, сопроводив текст совместной фотографией с Лагард. "Мы работаем рука об руку, чтобы обеспечить эффективность (возможного - ИФ) пакета санкций", - отметила президент Европейской комиссии.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду, не продемонстрировав единой динамики. Трейдеры анализируют протокол январского заседания ФРС. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 54,57 пункта (0,16%) и составил 34934,27 пункта. Standard & Poor's 500 прибавил 3,94 пункта (0,09%) - до 4475,01 пункта. Nasdaq Composite потерял 15,66 пункта (0,11%) и составил 14124,09 пункта.

Федрезерв готов рассмотреть возможность более существенного подъема ставки в этом году наравне с другими мерами ужесточения кредитно-денежной политики (ДКП), если инфляция останется на высоком уровне, следует из опубликованного в среду вечером протокола. Хотя члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) продолжают ожидать, что инфляция будет замедляться в течение года на фоне ужесточения ДКП, многие также полагают, что более агрессивные меры окажутся необходимыми, если ситуация обернется противоположным образом.

Внимание рынка в среду также было приковано к геополитической обстановке в Восточной Европе. Оптимизм, обеспеченный сообщениями России об отводе войск от российско-украинской границы в места базирования, начал угасать после заявлений генсека НАТО о том, что в организации пока не видят признаков деэскалации между Россией и Украиной.

Между тем инвесторы анализировали свежие статданные из США.

Розничные продажи в стране в январе подскочили на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, а также экономисты, принявшие участие в опросе Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 2%. В годовом выражении общий объем розничных продаж в стране в прошлом месяце увеличился на 13% после скачка на 16,7% в предыдущий месяц.

Объем промышленного производства в США в январе увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост на 0,5%. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,4%. В декабре промпроизводство в США снизилось на 0,1%. Промпроизводство в годовом выражении увеличилось на 4,1% после повышения на 3,8% в декабре.

В Азии в четверг наблюдается небольшая смешанная динамика индексов акций: австралийский S&P/ASX 200 подрастает на 0,56%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,32%, гонконгский Hang Seng - на 0,29%, южнокорейский KOSPI - на 1,44%, умеренно "минусует" японский Nikkei 225 (-0,24%). Также слегка снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,06%).

Нефтяной рынок утром в четверг активно снижается после роста накануне и на фоне данных о неожиданном увеличении запасов этого вида топлива в США по итогам минувшей недели. Кроме того, нефть дешевеет на ожиданиях дальнейшего смягчения напряженности на границе РФ с Украиной.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:03 МСК составила $93,76 за баррель (-1,11% и +1,64% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $92,57 за баррель (-1,16% и +1,73% в среду).

Резервы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 февраля, выросли на 1,12 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Аналитики в среднем ожидали сокращения запасов на 2,17 млн баррелей. Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,33 млн баррелей, дистиллятов - на 1,55 млн баррелей. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 500 тыс. баррелей и снижение второго на 1,5 млн баррелей.