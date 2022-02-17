Рынок акций РФ упал к 3500 п. по индексу МосБиржи из-за ситуации вокруг Украины

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вернулся к распродажам из-за новой эскалации напряженности на востоке Украины, что оказало негативное влияние и на внешние фондовые площадки, и на нефть (Brent просела ниже $93 за баррель); индекс МосБиржи откатился в район 3500 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3511,08 пункта (-3,7%), индекс РТС - 1450,02 пункта (-4,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 8,9%.

Доллар США вырос до 76,26 руб./$1 (+1,01 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-8,9%), "АЛРОСА" (-6,1%), Сбербанка (-5,9% и -4,6% "префы"), "Роснефти" (-5,5%), расписки TCS Group (-4,8%), бумаги "НОВАТЭКа" (-4,6%), "ЛУКОЙЛа" (-4,3%), расписки OZON (-4,3%), акции "Магнита" (-4,2%), "Интер РАО" (-3,9%), АФК "Система" (-3,7%), "НЛМК" (-3,6%), "Аэрофлота" (-3,4%), "Газпрома" (-3,2%), Московской биржи (-3,2%), "ММК" (-3,2%), "Северстали" (-3,1%), "Татнефти" (-3,1%), ВТБ (-3,1%), "Яндекса" (-3,1%), "Норникеля" (-3%), "Газпром нефти" (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (-2,2% и -1,4% "префы"), "МТС" (-1,5%), "РусГидро" (-1,4%).

Чистая прибыль ПАО "Газпром нефть" по РСБУ за 2021 год выросла в 2 раза - до 344,113 млрд рублей, сообщила компания. Выручка увеличилась в 1,7 раза - до 2,675 трлн млрд рублей, валовая прибыль - в 2,5 раза, до 390,650 млрд рублей, а прибыль до налогообложения - в 2,3 раза, до 363,692 млрд рублей.

Член правления "Газпром нефти", заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Янкевич заявил в четверг в ходе телеконференции, что компания намерена строго придерживаться текущей дивидендной политики - это 50% от чистой прибыли.

Подорожали акции Polymetal (+2,5%), ПАО "Полюс" (+2,2%).

Ситуация вокруг Украины

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко. "Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта", - сообщил он журналистам в четверг.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, идет разработка графика возвращения подразделений Вооруженных сил РФ в пункты постоянной дислокации после учений.

Между тем в НАТО по-прежнему не видят признаков отвода войск РФ от Украины и продолжают следить за обстановкой вокруг границы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг. "Несмотря на заявления Москвы, к настоящему моменту мы не видим признаков отвода российских сил или деэскалации", - сказал Столтенберг. "Мы продолжаем следить за развитием ситуации очень внимательно", - добавил он.

Россия в последние дни продолжила наращивать численность войск близ границы Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. "Мы не видим этого (отвода сил - ИФ). Напротив, мы видим наращивание сил, в то время как у них уже сконцентрировано более 150 тыс., причем - даже в последние пару дней", - сказал Остин.

Российский ответ Штатам по предложениям в сфере безопасности

США не дали конструктивного ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности, в отсутствие готовности США договариваться Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера, говорится в письменном ответе РФ США по предложениям в сфере безопасности.

Нарастающая военная активность США и НАТО у рубежей РФ вызывает тревогу, интересы Москвы в области безопасности игнорируются. Российского вторжения на Украину не планируется, размещение вооруженных сил РФ на своей территории не затрагивает фундаментальные интересы США, российских сил на территории Украины нет, а любые утверждения об ответственности Москвы за эскалацию являются попыткой оказать давление на Москву и обесценить предложения по гарантиям безопасности, говорится в переданном США в четверг ответе России по предложениям в сфере безопасности.

Оценки аналитиков

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, очередная волна геополитического давления спровоцировала массовый выход инвесторов из рисковых активов. Валютный сектор остается очень чувствительным к перепадам рыночных настроений. Коррекция в нефти также выступила дополнительным поводом для продаж российских акций.

По оценке старшего портфельного управляющего компании "Сбер Управление активами" Дмитрия Постоленко, рынок акций РФ в четверг прервал растущую динамику на фоне геополитических рисков, в ближайшее время ожидается сохранение повышенной волатильности, краткосрочный ориентир по индексу МосБиржи составляет 3450-3700 пунктов, по индексу РТС - 1350-1600 пунктов.

Протокол январского заседания ФРС США подтвердил ожидания, что процентная ставка вскоре будет повышена и ФРС продолжит следить за уровнем инфляции. Основное беспокойство инвесторов связано с тем, что слишком резкое повышение ставки может повлиять на темпы восстановления экономики и еще больше дестабилизировать рынок. Нефть Brent остается выше $93 за баррель в ожидании прояснения геополитической ситуации. Кроме того, в фокусе участников рынка вопрос о заключении ядерной сделки с Ираном. Краткосрочный ориентир по нефти Brent - $92-95 за баррель.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг вновь оказался под давлением геополитики: ситуация на востоке Украины обострилась, зафиксирован резкий рост числа обстрелов, в то время как представители руководства США и НАТО подвергли сомнению сообщения о начале отвода части российских воинских подразделений из районов, граничащих с Украиной. Общая ситуация на мировых рынках также не давала повода к оптимизму - продавцы активизировались на фоне усиления геополитических и инфляционных рисков.

Кроме того, настораживающими оказались статданные из США: число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю выросло на 248 тыс., что почти на 30 тыс. превысило прогноз аналитиков. Февральский индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии также оказался ощутимо ниже ожиданий (16 пунктов при прогнозе 20 пунктов). На общем негативном фоне выделялись подросшие акции золотодобывающих компаний вслед за ростом цен на золото.

Систематически ухудшающийся внешний фон в части украинской проблематики не позволяет сформировать полноценное восстановительное движение в рублевых активах, затмевая собой все прочие факторы влияния. В конце недели, с учетом роста геополитической напряженности и приближения выходных, осторожность может остаться доминантой в настроениях участников торгов. Индекс МосБиржи в пятницу может формироваться в диапазоне 3425-3575 пунктов, полагает Бахтин.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Research" Андрей Кочетков также полагает, что поводом для пессимизма служит непризнание со стороны США, Великобритании и НАТО того факта, что военные части Южного и Западного округов РФ начали возвращаться на места постоянно дислокации. Издание Politico перенесло дату "вторжения РФ на Украину" на время после 20 февраля, а на самом Донбассе, тем временем, вновь стреляют. То есть пресловутая геополитика не хочет отпускать российские активы на траекторию устойчивого роста.

Выросли только Polymetal и "Полюс", что является традиционным ответом на рост геополитической напряжённости и повышение котировок драгоценного металла выше $1880 за тройскую унцию. Сектор нефти и газа просел вслед за нефтью, а также на фоне сохранения рисков для "Северного потока 2". В случае политического закрепления за американцами доли на европейском рынке "Газпром" и "НОВАТЭК" будут вынуждены забыть о расширении своих продаж, отмечает аналитик.

Новой волны тревожности из США по поводу Украины и планов РФ хватило европейским индексам для дня пессимизма. Под давлением оказались акции страховщиков, компаний сектора путешествий и гостеприимства. Также просел сектор энергетики на фоне дешевеющей нефти.

Нефтяной рынок оказался под давлением перспектив возвращения на рынок иранской нефти. Накануне представитель Белого дома Нэд Прайс сообщил, что США находятся в середине финальной стадии переговоров по возвращению к условиям ядерной сделки с Ираном от 2015 года. Представитель Франции также сообщил, что до заключения сделки могут оставаться считанные дни. Впрочем, сам Иран пока не торопится с победными заявлениями. Тем не менее, Южная Корея уже возобновила переговоры о возобновлении закупок нефти и разморозке средств исламской республики, отмечает Кочетков.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что фактор геополитической напряженности и возможных санкционных рисков может привести к сохранению коррекционных настроений и в пятницу. На этом фоне индекс МосБиржи может отступить к району 3400 пунктов, минимуму начала недели. Весьма уязвимое состояние рынка нефти также вряд ли сможет оказать существенную поддержку рынку в конце недели.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,02%, японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), снижаются Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,6-1,2%) и Штаты (основные индексы теряют 1,3-1,6%).

Число новостроек в США в январе сократилось на 4,1% относительно декабря и составило 1,638 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали снижение на 0,1% с ранее объявленного декабрьского уровня - до 1,7 млн, по данным Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали уменьшения до 1,69 млн (на 0,7%).

Цены на нефть

Нефтяной рынок в четверг также снижается на ожиданиях, что США и Иран смогут в скором времени заключить соглашение, которое вернет иранскую нефть на мировой рынок.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $92,52 за баррель (-2,4% и +1,6% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $91,23 за баррель (-2,6% и +1,7% в среду).

По данным агентства Bloomberg, Иран готовит почву в Азии для официального возврата на нефтяной рынок, представители госкомпании National Iranian Oil Co. провели встречу с южнокорейскими нефтеперерабатывающими компаниями для обсуждения возможных поставок.

Накануне цены на нефть выросли на фоне сохраняющихся опасений Запада в отношении возможной эскалации конфликта вокруг Украины, несмотря на данные Минэнерго США, показавшие неожиданный рост запасов в Штатах.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции "Мечела" (-5,9% и -5,5% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (-5,6%), ПАО "Инград" (-4,8%), расписки VK (-4,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-4,6%), акции "Белона" (-4,6%), "Ижстали" (-4,6% и -7,1% "префы").

Лидерами роста выступили "префы" "Квадры" (+7,7%), акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (+4,7%), "Селигдара" (+4,1%), "префы" ПАО "Лензолото" (+3,3%), бумаги "Иркута" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 200,53 млрд рублей (из них 62,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 30,06 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 14,94 млрд рублей на акции "Яндекса").