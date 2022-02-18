"АвтоВАЗ" в 2021 г. получил 166 млн евро прибыли по МСФО против убытка годом ранее

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "АвтоВАЗа" по МСФО в 2021 году составила 166 млн евро против 196 млн евро убытка годом ранее, следует из финансового отчета французской группы Renault, владеющей 68% российского автопроизводителя.

Выручка "АвтоВАЗа" за прошлый год составила 3,13 млрд евро (+11,8% к 2020 г. и -7,3% к допандемийному 2019 году).

Операционная прибыль компании в 2021 г. увеличилась в годовом выражении в 1,8 раза, до 237 млн евро. Прибыль до вычета налогов подскочила в 2,4 раза, до 186 млн евро.

Капзатраты "АвтоВАЗа" в 2021 г. выросли на 33,1% и составили 229 млн евро.

Как следует из отчета группы Renault, долгосрочные обязательства "АвтоВАЗа" в 2021 г. выросли на 8,7%, до 1,22 млрд евро. Краткосрочные обязательства снизились на 2,8% до 992 млн евро.

По данным Renault, глобальные продажи бренда Lada в 2021 г. (не включая проданные за прошлый год остатки машин Niva бывшего СП с GM - 183 шт.) подросли в годовом выражении на 0,3%, до 385,208 тыс. шт., однако в сравнении с 2019 г. были примерно на 7% ниже.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на российском рынке "АвтоВАЗ" в 2021 г. реализовал 350,714 тыс. автомобилей (+2,1% к 2020 г. и -3,2% к 2019 г.) Бренд Lada остался лидером рынка с долей 21% (-0,5 п.п. к 2020 г. и +0,4 п.п. к 2019 г.)

Таким образом, исходя из данных АЕБ и отчета Renault, экспорт Lada из РФ в прошлом году был на уровне примерно 34,5 тыс. автомобилей. На годовой пресс-конференции "АвтоВАЗ" отчитывался о сопоставимых объемах. По собственным данным компании, ее экспортные отгрузки в 2021 г. выросли на 9,4%, до 35,8 тыс. шт. При этом год назад вице-президент компании по продажам и маркетингу Оливье Морне отчитывался, что по итогам 2020 г. экспорт Lada составил 41 тыс. автомобилей, показав динамику к 2019 г. в -19%. Позже в "АвтоВАЗе" поясняли, что показатель в 41 тыс. автомобилей за 2020 г. включал реализацию машин Lada импортерами конечному потребителю на экспортных рынках, а озвученная в начале 2022 г. цифра в 35,8 тыс. шт. - это экспортные продажи "АвтоВАЗа" импортерам.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault на производствах в Тольятти и Ижевске.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 г. была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 г. завершился перевод 100% акций "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились.