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Страховое возмещение вкладчикам расчетного банка WebMoney выплатит Сбербанк

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам лишенного лицензии Консервативного коммерческого банка (ККБ, Астрахань), сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Выплаты начнутся 21 февраля. По оценкам АСВ, "98% вкладчиков получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения".

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Банк России 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ККБ. Как указывал ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему неоднократно применялись меры, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.

ККБ, являющийся расчетным банком платежной системы WebMoney, 7 декабря 2021 года по предписанию ЦБ на полгода приостановил операции пополнения и перевода электронных средств платежа. Доступными для владельцев кошельков оставались только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета.

В 2016 году владельцы рублевых кошельков WebMoney испытывали проблемы с проведением некоторых операций в связи с проверкой, проводимой Центробанком в Консервативном коммерческом банке.

В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

ККБ является участником системы страхования вкладов и занимает 150-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".

WebMoney Консервативный коммерческий банк Сбербанк

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