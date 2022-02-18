Лавров заявил, что сообщения о вторжении РФ на Украину вызывают лишь улыбку

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сообщения западных СМИ о вторжении России на Украину - фейки, вызывающие улыбку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уверен, мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди убедились, что все это - пропаганда, фейки и вымыслы. Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно - пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься?" - сказал российский министр в пятницу интервью телеканалу РТ.

"Это вызывает улыбку", - добавил Лавров.

"Взрослые люди ежедневно "извергают" прогнозы, заклинания. Журнал Politico уже несколько раз менял дату "вторжения". Теперь анонсирует 20 февраля. Одновременно глава Форин офиса Элизабет Трасс сказала, что "вторжение" может последовать в любой момент в течение многих месяцев", - отметил министр.

"Они уже "отбивают" себе перспективу. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что "вторжение" - вопрос недель, а может быть, и дней. Знаем, что Госдеп доверительно проинформировал своих союзников по НАТО, что надо ждать "вторжения" до конца февраля. При этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг (как бы ни относиться к его деятельности) заявляет, что у них нет данных о стопроцентной вероятности "нападения", - сказал Лавров.

"Параллельно Форин офис заявляет: "Что бы ни происходило, надо быть настороже". Мол, даже если Россия отведет войска, угроза не пропадет. Они закладывают "кирпичики" на будущее. Закончатся учения - войска вернутся в казармы. Процесс уже идет, они это видели. Но "забивают" тему на "веки вечные": "Даже если Россия вернет свои войска туда, где они постоянно дислоцируются, угроза всё равно исходит", - заявил глава МИД.