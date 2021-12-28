Потребкредиты без обеспечения предложили выдавать на срок не более пяти лет

Такая мера должна помочь снизить чрезмерную закредитованность населения

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Зампред Совета Федерации Николай Журавлев и глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков внесли в парламент законопроект, который вводит ряд ограничений в сфере потребительского кредитования. В частности, необеспеченные потребительские кредиты можно будет выдавать на срок не более пяти лет.

Документ (N48749-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

"В целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки предусмотрена норма по ограничению сроков необеспеченных потребительских кредитов (займов). Договор потребительского кредита (займа) без обеспечения не может быть заключен на срок, превышающий 5 лет", - говорится в пояснительных материалах.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что потребительское кредитование в РФ растет высокими темпами, а это чревато рисками перегрева в этом сегменте. За 9 месяцев 2021 года рост в этом сегменте составил 16%. "Это не очень хорошо, потому что дальше – уже опасный рост закредитованности", - добавила она. На эту проблему обращал внимание и помощник президента РФ Максим Орешкин.

Риски возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования отмечались в 2019 году, однако ЦБ удалось купировать их повышением надбавок к коэффициентам рискам. В 2021 году беззалоговое кредитование вновь ускорилось, что вкупе с ростом долговой нагрузки населения до исторического максимума и снижением стандартов кредитования заставило регулятор вновь ужесточать макропруденциальные требования.

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