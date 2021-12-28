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Потребкредиты без обеспечения предложили выдавать на срок не более пяти лет

Такая мера должна помочь снизить чрезмерную закредитованность населения

Потребкредиты без обеспечения предложили выдавать на срок не более пяти лет
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Зампред Совета Федерации Николай Журавлев и глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков внесли в парламент законопроект, который вводит ряд ограничений в сфере потребительского кредитования. В частности, необеспеченные потребительские кредиты можно будет выдавать на срок не более пяти лет.

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Документ (N48749-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

"В целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки предусмотрена норма по ограничению сроков необеспеченных потребительских кредитов (займов). Договор потребительского кредита (займа) без обеспечения не может быть заключен на срок, превышающий 5 лет", - говорится в пояснительных материалах.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что потребительское кредитование в РФ растет высокими темпами, а это чревато рисками перегрева в этом сегменте. За 9 месяцев 2021 года рост в этом сегменте составил 16%. "Это не очень хорошо, потому что дальше – уже опасный рост закредитованности", - добавила она. На эту проблему обращал внимание и помощник президента РФ Максим Орешкин.

Риски возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования отмечались в 2019 году, однако ЦБ удалось купировать их повышением надбавок к коэффициентам рискам. В 2021 году беззалоговое кредитование вновь ускорилось, что вкупе с ростом долговой нагрузки населения до исторического максимума и снижением стандартов кредитования заставило регулятор вновь ужесточать макропруденциальные требования.

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Николай Журавлев Анатолий Аксаков Госдума

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